Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki u razgovoru za „Dnevni avaz“ izjavio je da pobjedi favorizirane selekcije Hrvatske nad Dancima ne treba „gledati u zube“.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Veliki uspjeh



- Kad se pobijedi bilo kako i ostaneš među osam najboljih na svijetu, onda sve drugo, analize i slično, nije ni važno - kaže Prosinečki i dodaje:



- Jer, reprezentacija Hrvatske je pokazala karakter. Možda i ne s najboljom igrom do sada, ali ipak najvažniji su pobjeda protiv jedne nezgodne selekcije i prolaz dalje.



Tako bi se bar ja osvrnuo na tu utakmicu. Na kraju krajeva, ovo je veliki uspjeh reprezentacije Hrvatske.



Jesu li izabranici Zlatka Dalića odigrali „malo“ slabije zbog velike sparine, na koju su se žalili nakon utakmice, da im je nedostajalo zraka ili „fenomen jedne utakmice“ u kojoj ima malo vremena i prostora za popravak propuštenog?



- Ma dobro, to je psihološki bila veoma teška utakmica. To im je bila utakmica generacije, tako da to psihološki nije bila nimalo lagana utakmica, već veoma teška.



I to s jednim teškim, nezgodnim protivnikom koji se pokazao u izvanrednom svjetlu.



U takvim duelima moraš imati i malo sreće, što je bio slučaj u nedjelju. Hrvatska je imala sreće u utakmici s Danskom, ali i hrabrosti da dođe do toga gdje je sada.



Velika je šteta što i naša reprezentacija ne igra u Rusiji...



- Da, sigurno, jer bilo je tamo mjesta i za Bosnu i Hercegovinu. Ali dobro, to je jednostavno tako. Mi se sada ipak koncentriramo za ono što dolazi, a to je Evropsko prvenstvo.



Euro 2020



Kako teku pripreme za Euro 2020?



- One će biti intenzivirane nakon Svjetskog prvenstva. Imamo vremena, tek 3. septembra se okupljamo... Nažalost, prije toga nemamo termina, tako da ćemo ponovo biti zajedno tri-četiri dana prije utakmice sa Sjevernom Irskom. U međuvremenu, otići ću pogledati sve naše reprezentativce u njihovim klubovima. Porazgovarat ćemo malo... Možda će biti i nekih novih imena, kaže Prosinečki, koji nije želio biti konkretniji.



- Uglavnom, mislim da imamo dobar ambijent, što je vrlo bitno, a također dobro smo odigrali u posljednje vrijeme. To nam je sigurno neka pozitiva za dalje.



Još samo da „zategnete“ tu zadnju liniju. Tu ćete imati najviše posla?



- Ma dobro, meni je veoma važno to što smo pobijedili Južnu Koreju, koja je u Rusiji poslala kući jednu Njemačku. I protiv Senegala je bilo dobrih stvari... Sigurno da je to jedan pomak, a dolaze i neki mlađi igrači, što mi je drago.



Ponavljam, posložili smo jedan dobar ambijent, što je možda i najvažnije. Kao i to da svi igrači budu spremni i željni da igraju za reprezentaciju - optimista je selektor našeg državnog tima.



Ne treba ih uspoređivati s nama iz 1998. godine



Možete li sadašnju reprezentaciju Hrvatske uporediti s Vašim bronzanim „Vatrenim“ iz 1998. godine?



- Ne treba ih uspoređivati s nama iz 1998. Ovdje svi navijamo za njih, i „Vatreni“ i svi ostali... „Vatreni“ su napravili jedan veliki uspjeh - osvojili medalju, a mi se nadamo da će to uraditi i ova generacija - rekao je selektor Prosinečki.



