Selekcija Švedske plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji nakon što je minimalno, ali zasluženo savladala Švicarsku sa 1:0.

Foto: Agencije

U uvodnim minutama dvije dobre šanse za Švedsku propustio je Berg, a iako su Švicarci imali loptu više u svome posjedu, Švedi su bili mnogo konkretniji i opasniji.



U 29. minuti novu veliku priliku imao je Berg, ali je njegov udarac sjajno odbranio Sommer. Šviacarska je uzvratila deset minuta kasnije preko Džemailija čiji je udarac prohujao pored gola, a najbolju šansu u prvom dijelu propustio je Ekdal koji sa samo pet metara nije uspio da zatrese mrežu Švicarske i šutirao je preko gola.



Na otvranju drugog dijela prijetio je i Toivonen, da bi Švedska do zasluženog vodstva stigla u 67. minuti. Forsberg je šutirao sa vrha šesnaesterca, lopta se na putu do gola odbila od noge Akanjija i završila je u mreži za 1:0.



Pokušao je Petković izmjenama doći do izjednačujućeg gola i produžetaka, Sefrović je imao dobru šansu u sudijskoj nadokandi, ali nije je iskoristio i ostalo je 1:0. Vrijedi spomenuti da su Švicarci u posljednjim sekundama meča ostali i bez isključenog Langa.



(SCsport)