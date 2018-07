Prva zvijezda reprezentacije Brazila Neymar postigao je pogodak u pobjedi njegove reprezentacije protiv Meksika zahvaljujući kojoj su prošli u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a nakon meča rekao je da ga kritike zbog teatralnosti ne zanimaju previše i da je u Rusiju došao da igra i pobjeđuje.

Foto: 24sata.info

Neymar se neposredno prije početka Mundijala oporavio od teške povrede stopala zbog kojeg mu je bio upitan nastup u Rusiji, a da se u potpunosti oporavio od povrede dokazao je u meču protiv Meksika u kojem je postigao pogodak.



Nakon meča, Neymar je rekao da sva zasluga pripada cijelom timu, a ne samo njemu, iako je na kraju dobio nagradu za najboljeg igrača utakmice.



"Ne mislim da nagrada za najboljeg igrača pripada samo meni, to je zasluga cijelog tima. Izuzetno mi je drago što smo pobijedili i što imamo priliku da nastavimo takmičenje na ovom odličnom Svjetskom prvenstvu," kazao je Neymar.



On je također pohvalio golmana Meksika Guillerma Ochoau koji je imao nekoliko zaista sjajnih odbrana, ali kod pogotka Neymara i Firmina nije imao nikakve šanse.



"Ochoa je izvrstan golman, svi znaju njegove kvalitete. Ali mi smo Brazilci, ne odustajemo. Naši kvaliteti su nam pomogli u postizanju pogodaka", istakao je Neymar, pa je o kritikama zbog previše teatralnosti na terenu kratko rekao:



"Nisam zabrinut zbog kritika. Ja sam ovdje da igram i pobjeđujem. Nadam se da mogu biti bolji," dodao je Neymar.



Neymar je do sada postigao dva pogotka na Mundijalu u Rusiji.

(Klix)