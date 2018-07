Čudesni golman Meksika Ochoa nije mogao sam. Meksikanci su, uprkos fantastičnoj partiji njihovog čuvara mreže, poraženi od Brazila u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji rezultatom 0:2, a pogotke su postigli Neymar u 51. i Roberto Firmino u 88. minuti susreta u Samari.

Da se Meksikanci nisu prepali favorizovanih Brazilaca vidjelo se već na početku utakmice. Meksikancima je bilo dovoljno dvije minute da zaprijete Kariokama. Ubačaj Andresa Guardada je boksao Alisson, a udarac Hirvinga Lozana je blokiran. Ipak, ako je sami početak pripao Meksikancima, ostatak utakmice protekao je u apsolutnoj dominaciji Brazilaca. Južnoamerikanci su uzvratili preko Neymara u petoj minuti, ali je udarac fudbalera PSG-a završio u rukama golmana Meksika Ochoe.



Ochoa se istakao i u 26. minuti. Predriblao je Neymar nekoliko protivničkih defanzivaca i došao pred golmana Meksika koji mu je obranio najveću šansu za Brazil u prvom dijelu utakmice. U novom naletu nakon ubačaja Neymara lopta se odbila do Gabriela Jesusa, a potom je neprecizan bio i Philippe Coutinho. Nastavili su Brazilci pritiskati odbranu Meksika i do kraja prvog dijela imali su još nekoliko prilika, ali su mreže mirovale.



Kako se završilo prvo, počelo je drugo poluvrijeme – napadima Brazila. Prvo je zaprijetio Coutinho, ali je sjajni Ochoa ponovo bio siguran. Ipak, Ochoa nije svemoguć. Kapitulirao je 51. minuti. Popustio je blok Meksika, ubacio je pored Ochoe Willian u sredinu, a Neymar je uklizao i zabio za vodstvo Brazila.



Nekoliko minuta poslije prijetio je i Coutihno, koji je šutirao sa vrha šesnaesterca, ali je Ochoa ponovo bio na visini zadatka. Nakon dugo vremena zaprijetili su i Meksikanci. Carlos Vela je u 61. minuti odlično pucao s dvadesetak metara i Alisson je prebacio loptu preko gola. Četiri minute poslije opet je sijevalo pred golom Meksika. Willian je pokušao po sredini gola, ali meksički golman opet je bio spreman.



Sve dileme oko pobjednika otklonio je Firmino. Neymar je u 88. minuti izašao sam pred Ochou, golman Meksika odbranio je i taj udarac, ali se lopta odbila do Firmina kojem nije bilo teško da je pospremi u mrežu. Do kraja susreta Meksikanci su jalovo pokušavli stići do poravnanja, ali su Brazilci previše iskusni da bi sebi dozvolili taj luksuz. Brazilci će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg susreta Belgija – Japan.













Osmina finala, Brazil – Meksiko 2:0 (Neymar 51’, Firmino 88’)





