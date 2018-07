Nakon što je u prve dvije utakmice SP-a bio proglašen igračem utakmice, hrvatski kapetan Luka Modrić umalo je postao tragičar u susretu osmine finala SP-a protiv Danske. Modrić je, naime, u 116. minuti promašio kazneni udarac za pobjedu, pa je odluka o četvrtfinalistu pala nakon izvođenja jedanaesteraca.

Modrić je preuzeo odgovornost, ponovo pucao i zabio.



"Bio sam siguran da ću zabiti i prvi, kao i drugi. Ali prvi nisam pogodio. U posljednji trenutak sam promIjenio odluku gdje ću pucati, ali nije ispalo dobro. Najvažnije je da sam zabio drugi jedanaesterac. Kasnije je trebalo imati... neću upotrijebiti tu riječ, ali najbitnije je da sam ga zabio. Suba je bio fantastičan, obranio je tri jedanaesterca", kazao je Modrić, javila je Hina.



Modrić je istaknuo kako se Hrvatskoj protiv Danske vratilo nakon 'bečke tragedije' i poraza od Turske u četvrtfinalu EP-a 2008.



"Bila je ovo velika patnja, ali vratilo nam se nakon 2008. godine".



U četvrtfinalu Hrvatsku očekuje Rusija koja je iznenađujuće pobijedila Španjolsku.



"Rusija je priredila iznenađenje, pokazala je veliku borbenost, želju i volju i sigurno nas čeka teška utakmica. Nama je bilo najvažnije proći ovu prepreku, sada smo prošli ovu psihološku barijeru. Vjerujem da možemo još daljem, ova ekipa to zaslužuje," kazao je Modrić, poručivši kako će i dalje pucati kaznene udarce.



Posljednji, odlučujući jedanaesterac izveo je Ivan Rakitić.



"Ova generacija ne može jednostavno. Bila je ova utakmica koja je podsjećala na onu iz 2008. I tamo smo imali prolazak u rukama, kao i sada s ovim penalom u produžetku. Prvo nam je kroz glavu prošao Beč, ali imali smo vjeru", kazao je Rakitić.



Veznjak Barcelone je otkrio kako mu je prije utakmice supruga rekla da će biti jedanaesterci i da će on odlučiti. Na koncu se tako i pokazalo.



"Svi smo potrošeni nakon ove utakmice, vjerujem kao i svi. Emocije su na sve strane", kazao je.



Osvrnuo se i na četvrtfinale u Sočiju protiv domaćina Rusije.



"Još jednom se pokazalo da je sve moguće. Rusija je imala jedan udarac na gol i prošla je dalje. Moramo se dobro spremiti, ali i uživati u ovome", dodao je Rakitić.



Hrvatski izbornik Zlatko Dalić izjavio je kako je sinoćnja utakmica bila teška i za gledati i za igrati:



"Kad smo promašili penal u 116. minuti znao sam da će biti teško dalje, ali i da ćemo probati sve da dođemo do pobjede. Hvala dragom Bogu da nam se sve vratilo, ovo je bilo teško za gledati, a kamoli igrati. Ovo je bila osmina finala, bila je teška utakmica, obje ekipe su igrale borbeno, bez velikog rizika, ali mi smo zasluženo pobijedili. Znali smo da će Danci igrati na prekide, duge lopte i mi se nismo najbolje snašli u nekim trenucima. Primili smo gol u prvoj minuti, ali smo pokazali karakter, vratili se, držali, gurali i izvukli utakmicu. Nitko od nas sretniji što smo napokon napravili taj jedan korak dalje".



