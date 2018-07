Nogometna reprezentacija Hrvatske porazila je Dansku nakon penala i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji gdje će igrati protiv domaće selekcije. Meč je počeo spektakularno. Već u drugoj minuti Danci su stigli u vodstvo, Knudsen je loptu iz auta ubacio u peterac Hrvatske, a na pravom mjestu u velikoj gužvi bio je Jorgensen koji loptu šalje u mrežu za veliko slavlje svojih igrača.

Foto: 24sata.info

Vidno šokirani hrvatski igrači odmah su krenuli u napad po izjednačenje, a u tome su uspjeli ekspresno - u četvrtoj minuti meča. Vrasljko je centrirao, lopta se nakon jako loše reakcije odbrane Danske odbila od Knudsena i stigla je pravo na nogu Mandžukiću, a napadač Juventusa je šalje u mrežu i stvari vraća na sami početak.



Pet minuta nakon toga, Hrvatska je imala dobru priliku iz slobodnog udarca, ali je Ivan Perišić lijevom nogom šutirao u živi zid, da bi u 21. minuti Vatreni tražili kazneni udarac nakon duela Mandžukića s jednim defanzivcem Danske, no sudija Pitana iz Argentine samo je odmahnuo rukama i rekao da se igra nastavi.



Danskoj je nakon postignutog pogotka trebalo čak 25 minuta da naprave novu pravu akciju, ali priliku za drugo vodstvo propustio je Braithwaite kojem je Subašić sjajno odbranio udarac. Dvije minute poslije, Hrvatska je imala veliku priliku nakon šuta Rakitića, Schmeichel je odbranio, lopta dolazi do Rebića koji centrira, a usamljen je ostao Perišić koji je iz izgledne situacije šutirao preko gola.



Novu veliku priliku Hrvatska je imala u 37. minuti kada je Modrić centrirao iz prekida, na pravom mjestu bio je Lovren čiji udarac odlazi malo pored gola Danske, da bi posljednju šansu u prvih 45 minuta imao Rakitić čiji udarac je odbranio Schmeichel.



Za razliku od prvog, početak drugog poluvremena nije donio apsolutno ništa. Selektor Danske je napravio jednu izmjenu, umjesto Christiansena ušao je Schone, ali tempo igre znatno je uspio. Tek ponekad su akteri jedne ili druge ekipe dolazili u poziciju u kojoj mogu ugroziti gol protivnika, no nijedna od tih nije završila kao izgledna prilika.



Prvu priliku u drugom poluvremenu bilježimo tek u 72. minuti kada je Jorghensena imao odličnu šansu, ali je iz izgledne pozicije šutirao jako loše i Subašić je bez problema to odbranio. Nakon toga su Modrić i Rebić oprobali šut s distance, ali bez opasnosti po gol Danske.



Igrala se 84. minuta kada je rezervista Pivarić centrirao s lijeve strane, a Perišić loptu glavom šalje preko gola. Dvije minute poslije Rebić je fantastično probio po desnoj strani, ubacio je prizemnu loptu u peterac Danske, a tamo Perišić ne uspjeva pospremiti loptu u gol. Posljednji pokušaj u regularnih 90 minuta imao je Rakitić, ali je šutirao pored gola.



Danci su od prve minute produžetaka napali prema golu Hrvatske, a dobru priliku u 95. minuti imao je Braithwaite, koji se ne snalazi najbolje pred golom Vatrenih, Schone je u 99. minuti šutirao pored gola, a posljednju priliku u prvom produžetku imao je Kramarić kojem Schmeichel uz puno napora izbija loptu u korner.



Spor tempo nastavio se i u drugom produžetku, a onda u 115. minuti sudija Pitana pokazuje na bijelu tačku za Hrvatsku. Modrić je sjajno uposio Rebića, ovaj prolazi Schmeichel, a onda ga s leđa ruši Jorgensen i bez ikakve dileme sudija pokazuje na penal. Loptu je namjestio upravo Modrić, ali njegov udarac pročitao je Schmeichel koji mu je uhvatio udarac te je propala velika prilika za Hrvatsku.



Pobjednik meča, baš kao i u prvom susretu dana, odlučen je tek nakon penala.



Eriksen je prvi šutirao, ali mu je Subašić odbranio udarac, da bi Schmeichel nakon toga zaustavio i Badelja. Kjaer je silovito šutirao u drugoj seriji i pogodio, a nakon toga rutinski je loptu u jednu, a golmana u drugu stranu poslao Kramarić. U trećoj seriji Krohn-Dehli je bio siguran, baš kao i Modrić, a onda Schoneu Subašić brani udarac, baš kao i Pivariću Schmeichel.



Subašić je nakon toga odbranio još jedan penal, da bi ključni pogodak postigao Ivan Rakitić koji Schmeichela šalje u jednu, a loptu u drugu stranu za veliku pobjedu Hrvatske i plasman u četvrtfinale.



Vatreni će u četvrtfinalu igrati protiv Rusije koja je također nakon penala izbacila Španiju.

(Klix)