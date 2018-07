Veznjak reprezentacije Španije Andrés Iniesta oprostio se od državnog dresa nakon što je Crvena furija poražena u osmini finala Svjetskog prvenstva od Rusije nakon penala.

Iniesta je nedavno napustio Barcelonu i karijeru će nastaviti u Japanu, a nastup u Rusiji bio mu je posljednji u dresu reprezentacije, što je i ranije najavio.



Iniesta je rekao da je ovo kraj jednog nevjerovatnog putovanja, te da on nekada nije onakav kakav želite da bude.



"Nekada kraj nije onakav kakav želite. Realnost je da je ovo moj posljednji meč u dresu reprezentacije, a na individualnom nivou završen je jedan prekrasan put. Sveukupno gledano, ovo je najteži dan u mojoj karijeri. Postoji olakšanje, igrači ostaju tu, a najvažnija je stvar da se nađe novi put do uspjeha koji neće biti lagan", rekao je Iniesta nakon meča.



On je u dresu reprezetnacije odigrao 126 utakmica, ubilježio je 96 pobjeda i po 15 poraza i pobjeda, a postigao je 13 pogodaka. Jedan od njih bio je u finalu Svjetskog prvenstva 2010. godine.

(Klix)