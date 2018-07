Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, no iz ove zemlje dolazi jedna neobična fudbalska priča. Riječ je Dženanu ef. Krajišniku, imamu iz Foče, ali istovremeno i odbrambenom igraču fočanske Sutjeske, kluba koji nastupa u Prvoj ligi RS-a.

Foto: AA

Krajišnik je imam, efendija, svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, ali i profesionalni fudbaler koji je prije Sutjeske nosio dresove Čelika iz Zenice, Zvijezde iz Gradačca, NK Bosna iz Visokog, ali i dres U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Za sebe kaže da je od malih nogu imao dvije velike ljubavi, mekteb i fudbal. A da je i jednoj i drugoj ostao vjeran pokazuje i činjenica da Krajišnik (37) danas istovremeno obnaša dužnost imama u džematu Foča, ali i igra na poziciji lijevog beka u fočanskom klubu Sutjeska.



U razgovoru sa novinarom AA, Krajišnik je govorio o svojoj neobičnoj životnoj priči, koja potvrđuje čuvenu rečenicu "da fudbal nikada nije bio samo fudbal". Osim toga, primjer imama Krajišnika ukazuje i na netačnost one percepcije prema imamu, vjerskom službeniku kroz koju se na njega gleda kao na čovjeka koji je isključivo vezan za džamiju, odnosno predvođenje molitve. Krajišnik potvrđuje da poziv vjerskog službenika ima jedan puno šiti društveni kontekst.



Efendija Krajišnik navodi kako je ljubav prema fudbalu naslijedio od oca, koji je također bio aktivan u ovom sportu. Profesionalno je počeo igrati nakon što je završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.



"Poslije medrese mi se ukazala prilika da profesionalno igram fudbal. Igrao sam kratko u Čeliku, zatim u Žepču, Zvijezdi iz Gradačca, te u NK Visoko. Po dolasku na dužnost u Foču, kroz nekoliko mjeseci se pročulo da sam igrao fudbal. Kasnije sam stekao poznanstva, prijatelje, koji su me nagovorili da zaigram za Sutjesku. Naravno, najprije sam razgovarao sa pretpostavljenima u Islamskoj zajednici, kolegama imamima, dobio sam podršku da to uradim, da će to biti lijepa priča. Priključio sam se treninzima, a onda smo u zimskom prelaznom roku i zvanično potpisao ugovor", ispričao je Krajišnik.



Vjera može pomoći svakom sportisti



Za svoj dolazak u FK Sutjesku, Krajišnik kaže kako je bio zanimljiv, da je svima na početku bilo pomalo čudno otkud efendija u kopačkama, ali da su kasnije shvatili da je to ozbiljna priča.



"Što s tiče odnosa sa saigračima u klubu mogu kazati da zaista postoji jedna doza respekta, poštovanja, u kontekstu mog posla, odnosno vjerskog poziva. Mi kao saigrači i kolege se vrlo se vrlo dobro slažemo, kako na terenu tako i van njega. Često zajedno popijemo kafu", istakao je Krajišnik.



Na pitanje da li je imamu koji je istovremeno aktivan fudbaler teško uskladiti sve obaveze, Krajišnik ističe kako nije jednostavno, ali da je moguće obzirom da postoji obostrano razumijevanje, kako kod ljudi iz kluba, tako i unutar IZ-a, ali i njegovih džematlija u Foči.



Govoreći o dodirnim tačkama vjere i sporta, u ovom slučaju fudbala, Krajišnik naglašava kako ih ima mnogo, te kako vjera, i sam način vjerskog života, potpomaže sve druge segmente života, pa tako i sport. Vjera, kako je rekao, svakom sportisti može mnogo pomoći.



"Tu imamo razne segmente. Kada je riječ o ishrani, znamo koliko vjera potencira na tome da čovjek treba pravilno i zdravo da se hrani. Isto tako, svaki sportista, posebno profesionalni, mora obratiti pažnju na ono šta, kako i koliko jede. Osim toga, tu su osobine strpljenja i ustrajnosti, na koje potencira vjera, a ključne su u sportu. Znamo da je Allahu dž.š., najdrže ono djelo na kojem je čovjek ustrajan, pa makar bilo i malo djelo. To je ono što svakom sportisti mnogo pomaže, jer vjera ga uči da ne odustaje kada naiđe na određene prepreke i da ostane čvrst na tom putu, tada dolazi i rezultat", naveo je Krajišnik.



Vjera i sport imaju dodirne tačke



Ono što je efendija posebno istakao kao spojnu tačku između vjere i fudbala, jeste ono na čemu vjera posebno potencira a to je kolektivan rad, džemat i društvena zajednica. Tako, s druge stranu, isti značaj u fudbalu ima jaka ekipa, odnosno dobar tim.



"Poslank Muhammed, a.s., je rekao: 'Najbolji među vama je onaj koji najviše koristi zajednici.' Tako da je čovjek kao ljudsko biće stvoren da funckioniše u zajednici, teško da nešto može postići sam. Čovjek treba svoje individualne kvalitete, ne da podredi, već stavi na uslugu zajednici, da bi ona od toga imala koristi. To je ono što imamo u fudbalu, bez zdravog kolektiva, zdrave ekipe ili tima, teško da se može postići rezultat. Rijetke su utakmice gdje igrač kao pojedinac može napraviti nešto. Kada svoj kvalitet da na uslugu ekipi onda dolazi rezultat, a i sam igrač tek tada dolazi do izražaja", smatra Krajišnik.



Upitan da prokomentariše svoj primjer vjerskog službenika, koji je, osim u džematu, aktivan i na drugim društvenim segmentima, Krajišnik ističe kako vjeruje da na taj način može biti primjer drugima.



"Mi kao imami, vjerski službenici, imamo takav poziv koji traži da budemo na usluzi ljudima. Da bi što bolje služili ljudima, onda moramo biti među njima, moramo izaći, da se krećemo, sarađujemo i imamo što više kontakata. Da ispitamo koje to ljudi imaju probleme i koje su im potrebe. Upravo je to kolektiv i džemat o kojem sam govorio", poručio je Krajišnik.



Hvala Vedi, Spahi i Misketu



Sa efendijom Krajišnikom smo potom posjetili i stadion fudbalskog kluba Sutjeska u Foči. Ono što se može primijetiti jeste da se fudbal u Foči voli, ali i igra, a to se dalo zaključiti i iz velikog broja mladih koji treniraju na terenima pored stadiona. Pitali smo ih kakav je efendija u odbrani, a oni kroz šalu kažu: "Efendija je dobar kao čovjek, a kao fudbaler tu i tamo."



Tokom obilaska stadiona, Krajišnik se osvrnuo i na situaciju FK Sutjeska. Ističe kako je veoma zadovoljan proljetnim dijelom sezone, u kojem je Sutjeska zagarantovala ostanak u Prvoj ligi RS-a.



"Naravno, očekivanja su da će naredna sezona biti bolja", kazao je Krajišnik.



Dotakao se i situacije u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, za čiju je U21 selekciju nekada i nastupao, te oprašanja od nacioalnog dresa Vedada Ibiševića, Zvjezdana Misimovića i Emira Spahića.



"Smaram da je situacija u našoj reprezentaciji dobra, imali smo tu jednu generaciju koja je bila odlična. Život je takav, pa se tako i završe karijere. Hvala im (Ibiševiću, Misimoviću i Spahiću) na svemu što su uradili za našu reprezentaciju i za nas. Bili su odlični. Ja ne sumnjam da će doći isto tako i nove mlade generacije, koje će biti kvalitetne kao i oni, pa nas odvesti na neko od velikih takmičenja", rekao je Krajišnik.



Favorit Mundijala Španija, Kolašinac i Marcelo najbolji po lijevoj strani



Grupna faza Svjetskog prvenstva u Rusiji je završena, a efendiju smo upitali ko je po njemu favorit Mundijala, na što je odgovorio kako u finalu vidi reprezentaciju Španije. A na pitanje koga izdvaja kao najboljeg igrača koji igra na njegovoj poziciji, odgovorio je:



"Naravno, na prvom mjestu je Sead Kolašinac. Ali, ako govorimo o aktuelnom Svjetskom prvenstvu u Rusiji, mislim da je Brazilac Marcelo najkvalitetniji igrač po toj lijevoj strani."



Dženan ef. Krajišnik primjer je čovjeka koji ozbiljno, ogovorno i profesionalno obavlja svoj posao, bilo da je riječ o fudbalu ili pozivu vjerkog službenika. Voli i svoju ahmediju, a isto tako i kopačke. U džamiji je u prvom, a na terenu u zadnjem redu, odnosno u odbrani.





(AA)