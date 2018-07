Kapiten Španije Sergio Ramos bio je razočaran nakon poraza njegove reprezentacije od Rusije poslije penala u meču osmine finala Svjetskog prvenstva, a na kraju meča istakao je da je to bio jedini način na koji su Rusi mogli proći dalje.

Arhiv / 24sata.info

Španija je u 12. minuti stigla u vodstvo, ali su pred kraj prvog poluvremena domaći igrači stigli do poravnanja nakon što je Dzjuba realizovao kazneni udarac. U narednih 75 mintua nije bilo pogodaka, a ni prevelikih prilika, pa je pobjednik odlučen nakon penala.



Koke i Aspas su promašili, odnosno Akinfeev je odbranio njihove udarce, a kapiten Španije Sergio Ramos rekao je da bolno ispasti s Mundijala, da su penali bili jedina prilika za Rusiju i da je ponosan na svoje saigrače.



"Uvijek je bolno kad ispadnete sa Svjetskog prvenstva. Oni su čekali penale, to je bio jedini način na koji su nas mogli napasti. Kao kapiten, ponosan sam na igru naše ekipe", rekao je nakon poraza Sergio Ramos.



Mediji u Španiji također su bili razočarani zbog ispadanja, pa je tako Marca napisala "Prokleti penali", dok je AS objasnio kako je Španiju kući poslao golman Akinfeev. Oba medija napisala su da ovaj poraz označava i kraj jedne ere s obzirom na to da je ovo posljednje takmičenje za neke igrače.



Rusija će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika duela između Hrvatske i Danske koji se igra od 20 sati.

(klix)