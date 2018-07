Nogometna reprezentacija Rusije nakon boljeg izvođenja penala savladala je bivšeg svjetskog prvaka Španiju te se plasirala među osam najjačih selekcija svijeta.

Od prve minute Španija je preuzela kontrolu nad loptom, a Rusija koja se svjesno povukla na svoju polovicu priliku je čekala iz kontranapada. Publika na Lužniki stadionu u Moskvi pružala je veliku podršku svojim igračama, ali Rusi osim jednog kornera na početku meča nisu bili previše opasni.



U 12. minuti, Španija je stigla do vodstva. Žirkov je napravio prekršaj na desnoj strani, ofanzivac Real Madrida Marco Asensio centrirao je iz slobodnog udarca, a defanzivac Rusije Ignaševič u duelu sa Sergijom Ramosom nesretno loptu šalje u svoju mrežu za vodstvo Crvene furije.



Nakon vodstva Španije, uslijedio je miran period utakmice. Rusi su krenuli nešto ofanzivnije kako bi stigli do poravnanja, dok Španija nakon vodećeg pogotka nije nijednog ozbiljnije ugrozila gol Akinfeeva.



Pred kraj prvog poluvremena, tačnije u 36. minuti, Rusija je imala prvu priliku. Golovin je šutirao, a lopta odlazi pored gola, da bi četiri mintue nakno toga Rusija stigla do poravnanja. Nakon centaršuta iz kornera Dzjuba je šutirao glavom, lopta u ruku pogađa Piquea i s obzirom na to da nije bila u prirodnom položaju, sudija Kuipers pokazuje na bijelu tačku.



Siguran realizator bio je upravo Djuba kojem je ovo bio treći pogodak na prvenstvu, a on je loptu poslao u jednu, a golmana Španije Davida De Geau u drugu stranu. Zanimljivo, De Gea je opet iz prvog šuta u okvir gola primio pogodak, a na prvenstvu u Rusiji skupio je samo jednu odbranu.



Posljednju priliku u prvom poluvremenu imao je Diego Costa u prvoj minuti sudijske nadoknade, ali iz teške pozicije nije uspio pospremiti loptu u mrežu.



U drugom poluvremenu, gledaoci u Moskvi gledali su izuzetno nezanimljivu i poprilično dosadnu utakmicu. Španija je kontrolisala loptu, Rusi su se dobro branili, a prva prilika viđena je, vjerovali ili ne, tek u 85. minuti. Rezervista Iniesta šutirao je s vrha kaznenog prostora, golman Rusije je odbranio njegov udarac, baš kao i Aspasov koji je natrčao na odbijenu loptu.



Do kraja regularnih 90 minuta Španija je pokušala stići do pobjede, ali osim nekoliko kornera nisu ozbiljnije ugrozili odbranu domaće ekipe.



Prvi produžetak nije bio ništa drugačiji od regularnih 90 minuta. Španija je kontrolisala loptu i tražila je svoju rupu u odbrani Rusije, dok s druge strane domaći igrači nisu pokazivali nikakvu želju da ugroze gol Crvene furije. Za razliku od prvog, odmah na početku drugog produžetka Španija je preko rezerviste Rodriga imala veliku priliku, ali je Akinfeev odbranio njegov šut, da bi udarac Carvajala koji je natrčao na odbijenu loptu bio izblokiran.



Posljednju priliku imao je Rodrigo u 121. minuti kada je njegov loš udarac s vrha kaznenog prostora odbranio Akinfeev, pa je pobjednik odlučen nakon penala.



U prvoj seriji sigurni su bili Iniesta i Smolov, Pique i Ignaševič su bili pogodili u drugoj, da bi na početku treće udarac Kokea odbranio Akinfeev. Golovin je pogodio za Rusiju, Sergio Ramos za Španiju, a ključni je bio promašaj Aspasa kojem je Akinfeev odbranio udarac.

(Klix)