Hrvatska u nedjelju od 20 sati igra protiv Danske za četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a utakmicu su na presici najavili Luka Modrić i Zlatko Dalić.

"Odigrali smo fenomenalno u skupini, ali sve to treba zaboraviti. Sve moramo pokušati prenijeti na sutrašnju utakmicu. Veliki ispit", rekao je Modrić.



"Mislim da je ovo prilika da konačno preskočimo tu prvu stepenicu u nokaut fazi, dugo to nismo uspjeli. Sjajan smo kolektiv i tu atmosferu moramo prenijeti i na novu utakmicu."



Danska?



"Veliki respekt za njih kao momčad. Vrhunski su u defenzivnom dijelu, to im je najjača snaga. Imaju i dobre pojedince poput Eriksena, Sista i Poulsena.



Christian Eriksen je rekao kako smatra da nije ništa lošiji igrač od Modrića.



"Ne volim se uspoređivati s drugima... Svjetska klasa, ima veliku sezonu iza sebe. On je najbolji i najvažniji danski igrač, ali ne može samo jedan igrač dobiti utakmicu."



U prethodne tri utakmice za Hrvatsku su zabijali nogometaši koji su dan uoči susreta bili na konferenciji za novinare.



"Vidjet ćemo hoću li ja nastaviti taj niz", rekao je s osmijehom Modrić, strijelac dvaju pogodaka u Rusiji.



Dalić: Igrat ćemo strpljivo, ali i ići po gol



O Danskoj je više rekao Dalić...



"Disciplinirana momčad, u svakom trenutku znaju što rade. Nisu izgubili 18 utakmica. Sve ovisi o nama i tome kao se mi postavimo. Trebat će nam strpljenje i nećemo juriti. Morat ćemo čekati svoju šansu."



Što znači ta najava strpljive igre?



"Naravno da ćemo ići na gol, ne idemo na nulu. Idemo na pobjedu jer nemamo popravnog, ali nećemo sebi dopustiti neki kiks u posjedu lopte pa da budemo kažnjeni. Moramo nametnuti svoj stil igre, ono što smo sjajno radili ove tri utakmice."



Pritisak?



"Nemamo nikakav pritisak osim onog koji sami sebi postavimo. Ništa nam neće značiti sjajna igra iz grupne faze ako ne potvrdimo to sutra. Čeka nas velika utakmica."



Mnogo pohvala dobio je i Dalićev stručni stožer, posebno dio zadužen za skautiranje suparnika.



"Samo mogu pohvaliti sve ono oko mene. Dokaz je da mjesec dana sve štima. Sve reprezentacije imaju ljude koji su zaduženi za analizu. Nije ovo Playstation da se sve rukom može provjeriti. Na kraju opet sve ovisi o igračima."



Modrić je zasad jedan od najboljih igrača Svjetskog prvenstva... Može li uzeti tu nagradu ispred Messija i Ronalda?



"Pa Messiju baš to i neće ići... Ja bih bio najsretniji da on dobije tu nagradu jer bi to automatski značilo i da je Hrvatska nešto bitno napravila."



Dalić je na presici uoči utakmice karijere djelovao mirno.



"Ja djelujem mirno, ali se ja šest mjeseci borim iz dana u dan proći grupu. Ogroman pritisak je bio na meni, a stvorio sam ga sam sebi. Ovo momčad i bez mene vrijedi puno više od ovog. Ponosan sam na sve što smo napravili u ovih mjesec dana, ponosan sam na atmosferu u Hrvatskoj. Ponosan sam što sam dio toga. Još sutra da odigramo kako treba i onda znam da smo napravili pravu stvar, za naše obitelji i našu Hrvatsku. U meni je borba. Bit ću ponosan na sebe kako god ovo završilo", rekao je Dalić i jedva zadržao suze.



Iz Hrvatske stižu poruku podrške...



"Svaka podrška iz Hrvatske nama znači jako puno. Rekao sam ranije da ćemo učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ovo ljeto i naše igrače. Podrška nam puno znači, zbog podrške možemo dati i zadnji atom snage, prenosi Index.



