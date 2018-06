Francuska je u prvoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva na krilima fantastičnog Kyliana Mbappea slavila protiv Argentine rezultatom 4:3.

Foto: Agencije

Na samom startu utakmice je bilo dosta prekida. Obje ekipe su pravile mnogo prekršaja, nije bilo prilika i činilo se da ćemo gledati slabu utakmicu.



Ipak, u 8. minuti velika šansa za Francuze. Mbappe je srušen na 20 metara, a iz slobodnog udarca Greizmann pogađa prečku gola Armanija.



Dvije minute kasnije, Mbappe je nakon fantastičnog sprinta srušen u šesnaestercu i to je bio penal za Francusku. Siguran izvođać je bio Greizmann za 1:0.



Francuzi su nastavili odlično igrati, a kako se bližio kraj poluvremena, budili su se i Gauchosi.



U 41. minuti su došli do izjednačenja i to sjajnim pogotkom Di Marie. Snažno je šutirao s 20 metara i matirao nemoćnog Llorisa.



Sjajno je Argentina otvorila drugo poluvrijeme. U 48. minuti su stigli do preokreta. Banega je izveo skraćeni korner, lopta se odbila do Messija koji je šutirao, a lopta se odbila od Mercada i završila u mreži.



Samo desetak minuta kasnije uzvraća Francuska. To je bio još jedan fantastičan pogodak, a ovaj put je iz poluvoleja pogodio Pavard za 2:2.



Nastavili su Trikolori s odličnom igrom i za šest minuta su stigli i do vodstva, koje su nedugo zatim i povećali. Oba pogotka je postigao nevjerovatni Kylian Mbappe i odveo Francuze na, za Argentice nedostižnih, 4:2.



Aguero je u 93. minuti, na asistenciju Messija, postigao treći gol za Argentince i postavio konačnih 4:3.



Francuska – Argentina 4:3 (Greizmann 10’, Pavard 57’, Mbappe 63’, 68’ / Di Maria 41’, Mercado 48’, Aguero 90+3’)



Francuska: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hrnandez – Kante, Pogba, Matuidi – Mbappe, Greizmann, Giroud.



Argentina: Armani – Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Perez, Mascherano, Banega – Pavon, Messi, Di Maria.



(SCsport)