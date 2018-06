Ako ne prođemo Dansku vrlo brzo će se zaboraviti sve što smo uradili u grupnoj fazi, rekao je za "Nezavisne" Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, pred nedjeljni meč (20 časova) osmine finala Svjetskog prvenstva, koje se do 15. jula igra u Rusiji.

Hrvatska je najveće osvježenje Mundijala i jedan od timova koji je u grupnoj fazi igrao najljepši fudbal. Osminu finala su izborili impresivno sa tri pobjede, i to nad Argentinom, Nigerijom i Islandom, sa samo jednim primljenim golom. Belgija i Urugvaj su jedine ekipe koje su, uz Hrvatsku, prošle dalje sa maksimalnim učinkom. Dalić nam je kazao da je svjestan šta je njegov tim napravio u prvih 270 minuta Mundijala, ali isto tako zna da sve veoma brzo može da padne u vodu u slučaju eliminacije od Danske.



"Napravili smo sjajnu stvar i ako to ne potvrdimo protiv Danske, onda nismo u biti ništa napravili. Sada smo okrenuti Danskoj i to nam je trenutno najvažnija utakmica. To moramo da odradimo kako treba. Ako ne prođemo u četvrtfinale, onda će se sve ovo veoma brzo zaboraviti", izjavio je Dalić, koji je u finišu kvalifikacija za ovaj Mundijal sjeo na klupu "vatrenih" i tim preko baraža odveo na najveću fudbalsku smotru.



NN: Danska nije nimalo naivan protivnik, šta je, po Vama, njihov najveći kvalitet?



DALIĆ: Ako se ne varam, Danska skoro dvije godine nije izgubila niti jednu zvaničnu utakmicu. Od poraza od Crne Gore u kvalifikacijama vezali su 12 utakmica bez poraza. Radi se o vrlo čvrstoj momčadi, koja dobro igra defanzivu. Igraju vrlo agresivan nogomet. Veoma su slični Islandu, ali su sigurno kvaliteta više. Svi smo svjesni da nam neće biti nimalo lako plasirati se u četvrtfinale. Danska je ekipa koja prima vrlo malo golova, čvrsta su momčad i kao što sam rekao - čeka nas vrlo teška utakmica.



NN: Kada gledamo sa strane, Hrvatska je vrlo lako prošla grupu, ali je sigurno da nije bilo nimalo lako na terenu ostvariti sve tri pobjede?



DALIĆ: Naravno, nije bilo lako. Svaka utakmica je bila veoma teška. Imali smo jake protivnike Argentinu i Nigeriju, a tu je bio i Island, koji je u kvalifikacijama bio ispred nas. Odigrali smo dobro, uzeli devet bodova, dali sedam pogodaka i primili samo jedan. Iskren da budem, nismo očekivali da ćemo igrati tako impresivno. Glavni cilj je bio da prođemo grupu. To smo ostvarili i to je ono što je najvažnije u ovom trenutku.



NN: Vrlo malo reprezentacija u istoriji Svjetskog prvenstva može da se pohvali da je prošlo grupu bez primljenog gola, malo je nedostajalo da u odabranom društvu bude i Hrvatska?



DALIĆ: Postoji žal posebno zato što je zgoditak došao iz penala. Ali bilo je situacija iz kojih smo i ranije mogli da primimo pogodak, ali smo imali sreće ili je odbranio vratar. Da nam je neko ovo ponudio prije turnira, mi bismo prihvatili. Prihvatili bismo da prođemo grupu i sa pet primljenih pogodaka.



NN: Da li postoji neki poseban način na koji ste motivisali igrače u grupnoj fazi, posebno pred meč s Argentinom?



DALIĆ: Razgovarali smo. Oni su i prije znali svoju kvalitetu. Možda su do sada bili malo rezervirani, ali sada su vidjeli da mogu i da jesu veoma kvalitetni. Na kraju krajeva, svi igraju u velikim klubovima i meni kao izborniku nije problem raditi s njima.



NN: Do sada smo vidjeli dosta iznenađujućih rezultata u Rusiji. Eliminacija Njemačke već u grupi svakako je najveće iznenađenje?



DALIĆ: Vidjeli smo da se Argentina provukla, a eliminacija Njemačke je svakako najveće iznenađenje. Najbolje bi bilo da je Srbija uspjela da pobijedi Brazil i da ih je eliminisala. Do sada smo vidjeli da je ovo dosta izjednačeno prvenstvo i favoriti nisu baš toliko ubjedljivi.



NN: Kako biste ocijenili Rusiju kao domaćina turnira, da li ste zadovoljni atmosferom na stadionima?



DALIĆ: Sve što sam prošao dosad je sjajno, počev od uvjeta gdje radimo do stadiona na kojima igramo. Sve je na vrhunskom nivou, od osiguranja i ljudi koji su gostoljubivi. Ovo mi je prvo veliko takmičenje i sve što smo vidjeli je sjajno, pogotovo stadioni, koji su vrhunski.



Brojke



2 pogotka postigao je Luka Modrić, koji je najbolji strijelac Hrvatske na ovom Mundijalu.



39 udaraca prema golu protivnika uputili su igrači Hrvatske, od toga je samo devet išlo u okvir gola.



55 prekršaja napravili su "vatreni" u Rusiji i za to dobili osam žutih kartona i skrivili jedan penal.



122 gola smo vidjeli na do sada odigranih 48 mečeva na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji.



158 žutih kartona podijelile su sudije na Mundijalu u Rusiji, a tome treba dodati i tri crvena kartona.





