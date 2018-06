Ivica Osim, nekadašnji reprezentativac i selektor Јugoslavije, rekao je u razgovoru za 'Sportski žurnal' da je najveća greška Fudbalskog saveza Srbije bila smjena Slavoljuba Muslina pošto je obezbijedio plasman na Mundijal.

Ivica Osim / 24sata.info

"Ne mogu baš reći da sam imresioniran igrama na Svjetskom prvenstvu. Nije tu bilo ništa spektakularno, što odudara od onog što već ranije nije viđeno. Nema ni taktičkih inovacija. Mnogi očekuju čuda, možda zbog količine novca koji se obrće u fudbalu. Neka prethodna prvenstva su bila bolja. Ima iznenađenja, ali nesporno je da ko god dođe na Mundijal posjeduje određeni kvalitet", počeo je priču Osim.



Srbija je takmičenje u Rusiji, predvođena Mladenom Krstajićem s klupe, završila već u grupnoj fazi, uz učinak od jedne pobjede i dva poraza, uz dva data i četiri primljena pogotka.



"Gledao sam mečeve Srbije. Znam da se to mnogima u Beogradu neće svidjeti, ali ne dopada mi se kako je igrala. Bilo je tu mnogo nedostataka i grešaka, nedopustivih za tako veliko takmičenje. Ne mogu reći da sam u detalje upoznat sa fudbalskim prilikama u Srbiji, ali sudeći po onome što znam, čini mi se da ovo nije bila najbolja reprezentacija. U timu nije bilo igrača koji su, po mom mišljenju, morali da budu tu. Greška je i smjena selektora pred Svjetsko prvenstvo. Ne mijenja se selektor poslije plasmana na Mundijal. Samo oni koji se bave trenerskim poslom, ili se makar malo razumiju u fudbal, znaju šta znači i kako je težak posao stvoriti dobru atmosferu u ekipi, uigrati tim, napraviti prepoznatljivu igru. Za to treba vremena čak i godine i kada to sve uradiš, izboriš plasman na Mundijal, smijene selektora. Sve to se lako uništi i takve greške se skupo plaćaju. Nije to bio slučaj samo sa Srbijom. Јoš nekoliko reprezentacija je to isto uradilo. Na Mundijalu se ne uči. Mora tačno da znaš šta hoćeš, a ne da lutaš iz utakmice u utakmicu. Tu se igra na rezultat", objašnjava Osim.



Kaže da je nezvahvalno porediti epohe, ali ističe da je glavna razlika i više nego očigledna.



"Nezahvalno je porediti sadašnja vremena sa onim kada sam ja bio selektor, ali imam utisak da u ovom timu Srbije nema velikih znalaca kao što sam ja imao. Savićević, Stojković, Sušić su u moje vrijeme bili majstori koji su sami jednim potezom mogli da riješe meč. To su znali i protivnici i plašili su ih se. U ovom timu Srbije nema igrača tog kalibra. Možda griješim, ali me igrama na terenu nisu u to ubijedili. Zašto je to tako i zašto više nema takvih majstora to je neka druga tema, ali sada je činjenica da ih nema".





(24sata.info)