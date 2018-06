Legenda bosanskohercegovačkog nogometa i Fudbalskog kluba Sarajevo Predrag Pašić pomno prati utakmice Svjetskog prvensta u Rusiji i zadovoljan je onim što su najbolji nogometaši svijeta do sada prikazali.

Grupna faza Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji završena je jučerašnjim susretima u grupama G i H, a takmičenje se nastavlja sutra mečevima osmine finala.



U izjavi za Fenu Pašić ističe da se smanjio jaz u kvaliteti između evropskih i južnoameričkih selekcija u odnosu na afričke i azijske reprezentacije, te da na ovom prvenstvu navija za selekciju Hrvatske koja ima odličan tim i može daleko dogurati.



- Rusija je opravdala očekivanja po pitanju organizacije takmičenja. Za sada je sve odlično i mogli smo vidjeti mnogo lijepih utakmica. Najviše me raduje smanjenje razlike u kvaliteti između evropskih i južnoameričkih selekcija s reprezentacijama iz Afrike i Azije. Mislim da te selekcije više nisu toliki autsajderi kao nekada. Dosta ekipa nas je razočaralo, a mislim da su do sada najviše pokazale selekcije Hrvatske, Belgije i Kolumbije, ali to u narednom krugu takmičenja ništa ne znači - kazao je Pašić.



Vjeruje da će neke reprezentacije, koje do sada nisu ispunile očekivanja, u osmini finala ipak pokazati mnogo više, podići nivo igre i učiniti takmičenje interesantnijim.



- Teško je predvidjeti ko bi mogao ići do kraja, ali navijam za Hrvatsku. Hrvatska je odličan tim koji može daleko dobaciti, a tu su među favoritima još Španija, Francuska, Portugal i neki drugi - zaključio je Pašić.



U osmini finale prvi će snage odmjeti Francuska i Argentina u subotu od 16.00 sati, dok se isti dan od 20.00 sati sastaju Urugvaj i Portugal.



U nedjelju igraju Španija - Rusija (16.00) i Hrvatska - Danska (20.00), a u ponedjeljak Brazil - Meksiko (16.00) i Belgija - Japan (20.00). Ovu fazu takmičenja u utorak će zaključiti susreti između Švedske i Švicarske (16.00) te Kolumbije i Engleske (20.00).

