Želimo ispisati svoju povijest, poručio je Ivan Rakitić na posljednjoj novinarskoj konferenciji u Roščinu prije puta "Vatrenih" u Nižnji Novgorod gdje ih u nedjelju očekuje ogled osmine finala SP-a protiv Danske.

arhiv / 24sata.info

"Generacija iz '98 nam je pokazala put, oni su naši idoli, ali moramo ih zaboraviti i njihov rezultat nam ne smije biti teret. Želimo pokazati svijetu da imamo pravu reprezentaciju i da živimo za ovaj dres. Želimo da za 20 godina pričaju o našoj generaciji, a ne više o generaciji '98", dodao je veznjak Barcelone, prenosi Hina.



Prva prepreka na tom putu je Danska koja čeka Hrvatsku u osmini finala u Nižnjem Novgorodu.



"Danska je ozbiljna reprezentacija, nije slučajno da su toliko dugo bez poraza. Kompaktni su i u svakom trenutku znaju kako se postaviti, a u napadu imaju brze i neugodne igrače. Igraju fizički zahtjevan nogomet i zasluženo su stigli do osmine finala."



Rakitić se složio kako je veznjak Tottenhama Christian Eriksen njihov najbolji igrač.



"Erkison je jedan od najboljih playmakera na svijetu, nije slučajno da igra tako dobar nogomet."



Osvrnuo se i na činjenicu da bi svaka iduća utakmica mogla biti i zadnja, što stvara dodatan pritisak na igrače.



"Vidjet ćemo hoće li biti zadnja. Mi želimo nastaviti ovim putem. Imamo atmosferu i igru i to je naša snaga. Idemo korak po korak, želimo nastaviti ovaj put, a ako osvojimo pehar onda se svi možemo povući."



U slučaju pobjede hrvatsku vrstu bi u četvrtfinalu čekala Španjolska.



"Baš sam sa suprugom pričao kako na svakom velikom natjecanju igramo protiv Španjolske. Za mene su i dalje prvi favoriti prvenstva. Imali su tri teške utakmice, ali način i sigurnost kojom igraju su iznad ostalih", kazao je Rakitić, te sa smiješkom dodao: "Vjerujem da im je četvrtfinale dosta. Svi su već umorni i dobro bi im došao odmor. Želio bi igrati protiv njih, ali prije toga mi imamo težak posao s Danskom, a oni s Rusijom."



Rakitić je odrastao gledajući Roberta Prosinečkog koji je rekao da je Luka Modrić najbolji veznjak svijeta.



"Ako je to rekao Prosinečki, onda je u pravu. Nema osobe koja bolje razumije nogomet od Roberta. Modrić je vrhunski nogometaš, ali je sjajan i kao osoba. On je naš kapetan, užitak je igrati protiv njega sve te sezone u Španjolskoj i boriti se za trofeje, ali je ljepše boriti se s njim zajedno u dresu hrvatske reprezentacije", kazao je Rakitić.



Zahvalio je navijačima poručivši kako igrače raduje podrška koju dobivaju sa svih strana svijeta:



"Podrška naših navijača iz cijelog svijeta je fantastična. Znamo koliko radosti i veselja donosimo našim navijačima. Ovo je velika i fantastična prilika, a naša želja je ići dalje. Borit ćemo se do zadnjeg atoma, nitko ne želi uspjeh više od nas".

(FENA)