Belgija je u direktnom okršaju za prvo mjesto grupe G slavila protiv Engleske s 1:0, a strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Adnan Januzaj.

Nije sve tako lijepo počelo za Belgijance. Mogla je Engleska doći do vodstva već u drugoj minuti kada je Thorgan Hazard nepromišljeno vratio jednu loptu golmanu, te tako proigrao Vardya koji nije uspio iskoristiti tu grešku, te je Courtois uspio izbiti loptu.



U 6. i 10. minuti dvije prilike za Belgiju. Prvo je Tielemans šutirao s 20 metara, a Pickford odbranio, a onda nakon velike gužve u šesnaestercu Engleske, loptu s gol linije izbija Cahill.



Ponovo je Belgija imala priliku u 38. minuti. Batshuayi je spustio loptu za Hazarda koji šuta preko gola.



Belgijanci odlično otvaraju drugo poluvrijeme i u 51. minuti dolaze do vodstva. Adnan Januzaj je prošao pored Rosea i fantastičnim udarcem s 20 metara iskosa pogodio rašlje gola Pickforda za 1:0.



U 66. minuti su Englezi mogli do izjednačenja, ali je Rashfordov udarac nakon dodavanja Vardya, zaustavio Courtois, prenosi SCsport.



Do kraja su Englezi bili opasniji, ali nisu uspjeli doći do poravnanje te je ostalo 0:1.







U drugom meču grupe G snage su odmjerili Tunis i Panama, a rezultat je bio 2:1.



Tako će iz grupe G Belgija u osminu finala kao prvoplasirana dok će "Gordi Albion" u naredni krug sa pozicije broj 2. U osmini finala Belgija i Engleska će koplje ukrstiti sa pobjednicima iz grupe H (Kolumbija, Japan).



