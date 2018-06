Grupna faza ovogodišnjeg Svjetskog fudbalskog prvenstva bliži se kraju, a danas su na rasporedu još po dvije utakmice u grupama "H" i "G". Susrete dosadašnjeg dijela Mundijala u Rusiji su obilježile paklene završnice, odnosno činjenica da je veliki broj utakmica "riješen" u minutima sudijske nadoknade.

Foto: 24sata.info

Kao akteri najvećih preokreta u zadnjim minutama u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva izdvajaju se reprezentacije Njemačke i Brazila, aktuelni prvak svijeta i prvak iz 2002. godine. Njemačka je u prvom susretu grupne faze poražena od Meksika rezultatom 1:0. Tri boda u drugom susretu, protiv Švedske, uspjela je osvojiti zahvaljujući golu Tonija Krossa u 95. minuti. Iako se tada činilo da je Njemačka otvorila put ka osmini finala, "elf" kod rezultata 0:0 prima dva gola u sudijskoj nadoknadi od selekcije Južne Koreje i oprašta se od Mundijala.



Kada je riječ o Brazilu, vrlo dramatična je bila utakmica protiv Kostarike, koja je u regularnom toku završena rezultatom 0:0, a onda Coutinho i Neymar bilježe po pogadak u sudijskoj nadoknadi i Brazilu donose pobjedu.



Statistike pokazuju da je tokom grupne faze u Rusiji u minutama sudijske nadoknade postignuto ukupno 18 golova.



Prva utakmica koja je "riješena" u sudijskoj nadoknadi je prvi susret u grupi "B", između selekcija Maroka i Irana. Regularni tok utakmice završen je rezultatom 0:0, nakon čega se igralo još pet minuta. Svakog momenta se očekivalo da sudija označi kraj utakmice, o onda reprezentativac Maroka Aziz Bouhaddouz u posljednjim sekundama bilježi autogol, te tri boda poklanja Iranu.



U grupi "G", na Volgograd Areni, snage su odmjerile reprezentacije Tunisa i Engleske. Rezultat nakon odigranih 90 minuta utakmice bio je 1:1. Strijelac za Engleze bio je Harry Kane u 11. minuti, a izjednačujući pogodak za Tunis postigao je Ferjani Sassi u 35. minuti. U prvoj minuti sudijske nadoknade na listu strijelaca po drugi put svoje ime upisuje Kane, koji Englezima donosi prvu pobjedu na Mundijalu.



- Coutinho i Neymar strijelci u sudijskoj nadoknadi -



Još jedan susret u kojem je nakon regularnog toka utakmice došlo do dramatične završnice je susret Brazila i Kostarike, prva utakmica drugog kola u grupi "E". Nakon 90. minuta rezultat je bio 0:0, potom Coutinho postiže u 91., a nakon toga i Neymar u 97. minuti. Brazilci tako bilježe prvu pobjedu rezultatom 2:0.



Iako se još uvijek nije ušlo u sudijsku nadoknkadu, rasplet utakmice drugog susreta u istoj grupi, između selekcija Švicarske i Srbije, desio se u 90. minuti. Rezultat je bio 1:1, a reprezentativac Švicarske Xherdan Shaqiri postigao pogodak za 2:1, a praktično u samoj zavrsnići "oteo" bod selekciji Srbije.



Utakmica koja će ostati upamćena među ljubiteljima fudbala definitvno je susret Njemačke i Švedske, u drugom kolu grupe "F". Šveđani su poveli golom Ola Toivonena u 32. minuti, a Nijemci izjednačili pogotkom Marca Reusa u 48. minuti utakmice. Potom je uslijedio apsoulutni pritisak Njemačke, u kojem su Šveđani rijetko prelazili na polovinu "elfa". Promjene rezultata do kraja regularnog toka nije bilo, a onda Toni Kroos u posljednjim sekundama 95. minute postiže pogodak za pobjedu Njemačke, koja kasnije ipak nije uspjela proći grupnu fazu takmičenja.



U posljednjoj utakmici grupne faze u grupi "A" snage su odmjerile selekcije Egipta i Saudijske Arabije. Reprezentacija Saudijske Arabije u ovom susretu zabilježila je prvu pobjedu, a Egipat treći poraz. Egipat je poveo u 22. minuti golom Mohammeda Salaha, a Saudijci izjednačili golom Salmana Alfaraja u "dodatnim minutama" prvog poluvremena. Igrala se 95. minuta, rezultat je još uvijek bio 1:1, a onda je pogodio Salem Aldawsari. Saudijci se s jednom pobjedom opraštaju od prvenstva.



Španija i Moroko sastali su se trećem kolu grupe "B". Maroko je poveo golom Khalida Boutaiba u 18. minuti susreta. Pet minuta kasnije izjednačujući pogodak za "crvenu furiju" bilježi Isco. Marokanci ponovo dolaze u vodstvo golom Youssefa en-Nesyrija, rezultat regularnog toka utakimce bio je 2:1 za Maroko. Ipak, Španci nisu željeli završiti utakmicu bez ijednog osvojenog bodova, a gol postiže Iago Aspas u 91. minuti.







- Nijemci primili dva gola od Južne Koreje -



Istog dana odigran je i drugi susret trećeg kola u grupi "B", a snage su odmjerile selekcije Irana i Portugala. Golom Quaresme u 45. minuti poveo je Portugal, to je bio rezultat regularnog toka utakmice. Portugal je bio korak do tri boda, a onda je sudija je dosudio penal za Iran, sa bijele tačke je bio precizan Karim Ansarifard, koji postavlja konačan rezultat 1:1.



Hrvati su u posljednjem kolu grupe "D" igrali protiv Islanda. Rezultat je bio 1:1 sve do samo kraja regularnih 90 minuta, a onda Ivan Perišić u zadnjim sekundama 90. minute postiže pogodak za pobjedu Hrvatske od 2:1.



Aktuelni prvak svijeta Njemačka jučer je bila apsolutni favorit u susretu posljednjeg kola grupe "F", protiv selekcije Južne Koreje. Pobjeda "elfa" u ovom susretu značila je kartu za osminu finala, ali je u regularnih 90 minuta bilo 0:0. No, tu se nije završilo razočarenje za njemačke navijače. Reprezentativac Južne Koreje Kim Younggwon postiže pogodak u 93. minuti, a Son Heungmin u 96. minuti postavlja konačan rezultat 2:0. Aktuelni prvak svijeta se oprašta od Mundijala u grupnoj fazi.







U grupi "E" sinoć su se sastale selekcije Švicarske i Kostarike. U regularnom toku Švicarska je imala vodstvo od 2:1, a onda švicarski golman Jann Sommer bilježi autogol, te pravi preokret u korist protivnika i postavlja konačan rezultat 2:2.





(AA)