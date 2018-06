Senzacionalno ispadanje branitelja naslova već u grupi SP-a očekivano je u Njemačkoj izazvalo žestoke kritike na račun Elfa.

Foto: 24sata.info

Njemačka je grupnu fazu i nastup u Rusiji završila sa samo tri boda, koje je izborila pobjedom nad Švedskom (2:1), jedinom utakmicom na kojoj nije igrao Mesut Özil.



U obje ostale na kojima je nastupio od početka do kraja (Meksiko, Južna Koreja), Njemačka je igrala jako loše i izgubila.



Zbog spore, lako čitljive igre bez onoliko prilika i opasnosti za protivnika koliko se očekuje od ovako jake momčadi, na udaru je glavni kreativac.



Özila je žestoko napao Mario Basler. Jedan od najpoznatijih njemačkih nogometaša 90-ih, zvijezda Werdera, Bayerna i Kaiserslauterna, bio je poput Özila poznat po kreativnosti i sjajnom izvođenju prekida. Ali ništa manje glasovit nije bio i ostao po otrovnom jeziku. Dokazao je to i ovaj put:



"Rekao sam to toliko puta, ali očito moram ponoviti: Özil je precijenjen nogometaš. Njegov govor tijela je kao u mrtve žabe."





