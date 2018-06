Reprezentacija Srbije je završila učešće na Mundijalu u Rusiji. Danas su naše komšije poražene od Brazila sa 0:2, a ocjena selektora Mladena Krstajića je da su odigrali dobro.

“Iskoristio bih priliku da čestitam Brazilu, ali i svojim igračima na disciplini u igri. Imali smo period kada smo mogli da ugrozimo Brazil. Ipak, to je velesila, ovi igrači su zaslužili poštovanje od Srbije”, rekao je Krstajić nakon meča za RTS.



Istakao je i da us Srbijanci dobro stajali na terenu.



“Bez obzira što je Brazil bio favorit, i Tite je znao da ćemo dobro stajati. Prvi gol su neke sitnice koje ne smiju da se dešavaju, ne mogu da zamjerim igračima. Stajali smo visoko u jednom momentu, to nije lako. Ne znam šta bih više rekao, osim da im se zahvalim na ovoj saradnji što smo imali prethodnih mjesec dana, sve čestitke igračima”, rekao je Zeničanin.



Generalno, kaže da je zadovoljan nastupom Srbije na ovogodišnjem Mundijalu.



“Sve tri utakmice smo igrali dobro, kvalitetno, u nekim momentima smo bili bolji od protivnika, ali to je fudbal. Takva utakmica sa Švicarskom nas je malo sasjekla, sve smo pokušali. Uvijek može bolje”, rekao je Krstajić.





