Šin Ti-jang, selektor fudbalske reprezentacije Južne Koreje, nakon senzacionalne pobjede njegove ekipe protiv Njemačke sa 2:0 na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, kojom su Nijemce eliminisali sa Mundijala već u grupnoj fazi, nakon utakmice novinarima je kazao da je prije meča mislio da njegov tim ima samo 1 posto šansi za pobjedu.

"Osjećam se sjajno, ali istovremeno i pomalo prazno. Juče sam rekao da imamo 1 posto šansi za pobjedu. Rekao sam igračima da je to zaista posljednja šansa za njih i da se moraju boriti do samog kraja", kazao je nakon utakmice korejski selektor Ti-jang koji je na klupi reprezentacije od 2017. godine.



"Njemačka je branila naslov prvaka, broj jedan su na FIFA-inoj rang listi. Razmišljao sam o greškama koje bi oni mogli napraviti jer su vjerovatno vjerovali da će nas vrlo lako pobijediti. To su svi mislili. Mislio sam da možemo to iskoristiti kao strategiju i uspjeli smo na kraju", rekao je Ti-jang.



Velike zasluge za istorijsku pobjedu idu i golmanu Čo Hjun vou prema kojem su Nijemci uputili više od 20 udaraca.



"Nikada nisam imao ovako savršenu utakmicu u karijeri. Nisam sve sam odbranio, i drugi golmani su mi pomogli. Svi igrači Koreje, pa i selektor, igrali su za korejski narod, igrali smo kao jedno. Tek nakon utakmice smo saznali rezultat druge utakmice i bili smo razočarani. Zato smo mnogi plakali na terenu", kazao je golman.



Korejci su priredili najveću senzaciju prve faze Mundijala u Rusiji, ali i oni idu kući jer su završili na trećem mjestu iza Švedske i Meksika.

(AA)