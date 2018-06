Pobjedom protiv Meksika rezultatom 3:0 u 3. kolu grupe F Svjetskog prvenstva, reprezentacija Švedske je prošla u osminu finala.

Foto: 24sata.info

Švedska je odlično otvorila meč, prijetili su Granqvist i Forsberg, ali nije bilo gola. Meksiko je uzvratio u 17. minuti, ali odličan udarac Vele prohujao je pored gola.



Već u narednoj akciji na drugoj strani Forsberg je bio sam na desetak metara, ali je šutirao visoko preko gola. Najbolju šansu Švedi su imali u 31. minuti kada je Berg glavom pokušao sa samo pet metara, ali Ochoa je čudesno loptu izvadio ispod same prečke.



U sudijskoj nadoknadi prvog dijela nakon polukonte dobru šansu je imao ponovo Berg, ali pogodio je samo vanjski dio mreže.



Ipak, Švedska je do zasluženog vodstva stigla u 50. minuti. Lopta je na drugoj stativi došla do Augustinssona, koji je silovitom udarcem matirao Ochou za 1:0.



Nakon toga šansu je imao i Forsberg, da bi u 60. minuti nakon start nad Bergom u kaznenom prostoru sudija Pitana pokazao na bijelu tačku. Andreas Granqvist je majstorski izveo penal za velikih 2:0.



Sve je bilo gotovo u 73. minuti kada je Alvarez nespretno reagovao i zatresao vlastitu mrežu za konačnih 3:0, koji je Švedima donio prvo mjesto u grupi, a dalje je prošao i Meksiko zahvaljujući remiju bez golova između Njemačke i Južne Koreje.





(SCsport)