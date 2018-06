"Ovo bi bio jedan jako ružan kraj. Bila bi nepravda za sve nas da smo ispali s prvenstva. Kao što smo već rekli nakon prve utakmice (s Islandom 1-1) bili smo zaslužili pobijediti, a krivnja je bila na meni jer sam promašio penal", rekao je Lionel Messi, 30-godišnji napadač Argentine i Barcelone.

Lionel Messi / 24sata.info

"U drugoj utakmici (protiv Hrvatske 0-3) igrali smo dobro do prvog gola. Nakon toga smo postali neuredni, neorganizirani, ostavljali smo prostor te nepotrebno poklonili dva gola zbog kojih smo u teškoj situaciji došli na ovu utakmicu (s Nigerijom). No ja sam znao da je Bog uz nas te da nas neće ostaviti vani", napomenuo je Messi nakon pobjede od 2-1 nad Nigerijom.



Messi je zabio vodeći pogodak u 14. minuti, a Nigerija je izjednačila u 50. minuti iz jedanaesterca. Pet minuta je dijelilo Argentinu od ispadanja s prvenstva kada je Marcos Rojo zatresao mrežu za pobjedu i prolazak u iduću fazu natjecanja.



"Ne sjećam se takve patnje, zbog situacije, zbog uloga koji je bio u ovom susretu. Bilo je to ogromno rasterećenje za sve jer smo zbog ranijih rezultata prolazili kroz teške trenutke. Također smo prolazili kroz neugodne trenutke i zbog svega što je izlazilo u medijima", rekao je Messi koji je zabio svoj prvi pogodak na prvenstvu.



"Bez obzira što nismo bili pobijedili u prve dvije utakmice znali smo da imamo veliku priliku, sve do neba. Htio bih zahvaliti svim ovim ljudima koji su ispunili stadion, zbog njihovog žrtvovanja da budu ovdje. Zbog toga smo prošli...Ljudi koji su u Argentini patili s nama u niti jednom trenutku nisu napunili glavu glupostima koje su se govorile posljednjih dana. Oni su pokazali da je argentinski dres iznad svega", dodao je.



Drugoplasirana Argentina će u osmini finala igrati protiv Francuske koja je bila prva u svojoj skupini s Danskom, Peruom i Australijom.



"To je jedna kompletna reprezentacija, s igračima najviše razine, dobrim braničima, dobrim veznjacima, a u napadu ima brze igrače koji stvaraju razliku. Jako dobro poznajem reprezentaciju koja nas čeka, bit će jako teško", zaključio je Messi.





(Hina)