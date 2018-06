Legendarni srbijanski fudbalski stručnjak Bora Milutinović nije bio pristalica video tehnologije (VAR) na utakmicama, ali je drastično promenio mišljenje poslije prva dva kola na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Foto: Anadolija

"VAR je revolucionarna novina. Nema više nepravednih pobjeda. Ako sudiji promakne detalj, ode do monitora, pogleda snimak i sve dođe na svoje mjesto. Francuska je bila bolja protiv Australije, ali ne bi slavila pobjedu bez pomoći VAR-a. Isto tako Japan protiv Kolumbije. Oboren je rekord po broju penala na Svjetskom prvenstvu. Većina tih startova ne bi bila sankcionisana da se sudije nisu konsultovale sa kolegama iz kontrolnog tornja”, rekao je u Moksvi Milutinović.



Učesnik pet Mundijala sa pet različitih reprezentacija ne dijeli mišljenje velikog dijela javnosti koji u sudiji Felixu Brychu vidi isključivog krivca za poraz Srbije od Švajcarske.



"Mitrović je morao da bude pametniji u toj situaciji. Kao što je Tošić morao da sruši Shaqirija. Srbija je bez potrebe srljala u finišu utakmice i ostala praznih šaka. Taj bod bi joj sada bio zlata vrijedan uoči Brazila”, smatra Milutinović.



Vedrog duha i uvijek dobrog raspoloženja, Bora ni u Moskvi ne skida osmjeh sa lica i na svakom koraku privlači pažnju navijača iz celog svijeta. Malo, malo, pa priđe neki Meksikanac, grupa Kostarikanaca ili simpatična Kineskinja sa molbom da se fotografišu sa čuvenim stručnjakom.



"Odabrao sam Moskvu kao bazu tokom Svjetskog prvenstva i zaista se osjećam fenomenalno. Ne propuštam nijednu utakmicu. Rusi su se zaista potrudili da organizacija bude na vrhunskom nivou. Ako bih poredio sa šampionatima na kojima sam vodio svojih pet reprezentacija, samo je u Italiji bila bolja atmosfera. Doduše, do polufinala. Poslije kada su Italijani ispali, spektakl je izgubio na draži i interesovanju”, pričao je Milutinović.



Poslije uloge ambasadora Svjetskog prvenstva u Kataru, Milutinović je i u Rusiji dobio veliko priznanje jer je uvršten u FIFA Komisiju za izbor najboljeg fudbalera Mundijala.



"Rekli su nam da ne spominjemo imena potencijalnih kandidata, ali pratite fudbal isto kao i ja i sami možete da zaključite ko se istakao u dosadašnjem toku šampionata. Tačno je da Messi igra slabo, ali nije on isključivi krivac. Fudbal je kolektivna igra i rezultat zavisi od mnogo faktora. Uzmi statistiku pa pogledaj koliko je pretrčao na utakmici protiv Islanda. Normalno, izostala je efikasnost jer ostali igrači nisu bili na njegovom nivou. Messi ne može sam da uhvati Argentinu za ruku i da je odvuče u finale Svjetskog prvenstva”, istalao je Milutinović.



Harry Kane je bljesnuo i poveo trku za najboljeg strijelca, Hazard diriguje igrom Belgije, dok su Modrić i Rakitić zadivili svijet fantastičnom partijom protiv Argentine.



"Ni Ronaldo nije svemoćan. Eto, protiv Irana je zatajio i malo je falilo da Portugal ispadne sa Svjetskog prvenstva. Uskoro kreće eliminaciona faza i tu će njihova klasa doći do izražaja. Samo je jedan igrač u historiji fudbala uspio solo-rolom da se domogne trona. Davno beše 1986. i Diegova simultanka u Meksiku”, kazao je Milutinović.



Polako se kompletira kostur nokaut faze i sve je izvjesnije da će lijeva strana obilovati favoritima. To znači da bismo u samoj završnici šampionati mogli da očekujemo i neko iznenađenje.



"Svjedoci smo čudnih rezultata i to je sasvim normalno jer se fudbal razvija u svim krajevima svijeta i nema više izrazitih autsajdera. Pogledajte Nijemce. Spasli su se u posljednjoj sekundi utakmice protiv Švedske. To govori o njihovoj fanatičnoj upornosti i sposobnosti da bez trzavica prevaziđu teške situacije. Belgija ima izvanredne igrače, najviše je pokazala u prva dva kola i za mene su oni potajni favoriti za osvajanje prvenstva. Englezi bi takođe mogli da iznenade iz senke jer prvi put u historiji niko na njih ozbiljno ne računa. Imaju mlad tim sastavljen od igrača koji svi nastupaju za domaće klubove i psihološki su rasterećeni. To je velika prednost u odnosu na druge reprezentacije. Brazil je najbolji primjer koliko pritisak može da sputa na putu ka cilju. Prije četiri godine svi su ih već vidjeli na tronu, niko nije vodio računa o tome da ih u polufinalu čeka jedna izuzetno ozbiljna ekipa. Kazna je bila brutalna. Ko se nadao tome da će 'Marakanaco' postati 'Mineiraco'. Emocionalna inteligencija je jako bitan faktor u fudbalu i od nje zavisi na koji će način ekipa pristupiti utakmici”, rekao je Milutinović.



Nisu Nijemci slučajno specijalisti za krizne situacije. Loew je odmah poslije Švedske priznao da je ključnu ulogu odigrao psiholog reprezentacije koji je ubijedio igrače da zaborave na poraz od Meksika.



”Ma, kakav psiholog. Recite meni koliko je Loew promijenio igrača u odnosu na utakmicu sa Meksikom”, govorio je Milutinović.



Oezila je poslije 26 uzastopnih nastupa ostavio na klupi. Izostavio je Khediru...



"Stop! Dovoljno. Dakle, selektor je zaslužan za pobjedu, a ne psiholog. Vidio je gdje škripi, ubacio svježe igrače sa više entuzijazma i promijenio taktiku. A neukrotiva Njemačka upornost je odradila ostatak posla”, naglasio je Milutinović.



Na pitanje može li Srbija danas do senzacije protiv Brazila, Milutinović je odgovorio:



"Ne treba da nas zanima da li je Brazil jači sa Neymarom ili bez njega. Imamo kvalitet da se suprotstavimo bilo kojoj reprezentaciji na ovom Svjetskom prvenstvu. Bitno je da igrači vjeruju u sebe i da budu disciplinovani. Nisu Brazilci toliki bauk, mučili su se u obje utakmice protiv Švajcarske i Kostarike. Očekuje nas vrlo interesantan duel na stadionu Spartaka”, rekao je srbijanski stručnjak Milutinović.





(AA)