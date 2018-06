Selektor Hrvatske Zlatko Dalić je nakon večerašnje pobjede Vatrenih protiv Islanda rezultatom 2:1 izjavio kako su nastupi njegove selekcije u grupi bili fantastični.

Zlatko Dalić / 24sata.info

- Devet bodova, tri pobjede, gol razlika 7:1. Fantastično. Međutim, danas nije bilo sve sjajno, ali šta je tu je, pobjeda je najvažnija - rekao je Dalić.



Osvrnuo se i na utakmicu osmine finala koju Hrvatska igra protiv Danske.



- Moramo ih pobijediti, jer želimo da uđemo među osam najboljih na svijetu. To nam je cilj i ova ekipa to može, jer to od njih i očekuje - rekao je Dalić.





