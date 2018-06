Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugi poraz na Mediteranskim igrama u Tarragoni.

Foto: NSBiH

Izabranici selektora Mirze Varešanovića danas su u A-grupi poraženi od Alžira sa 2:0 čime su izgubili sve šanse za plasman u polufinale.



Na turniru u stonom tenisu Snežana Marković je u grupi D izgubila mečeve od Španjolke Dvorak i Grkinje Toliou dok je, u grupi C Emina Hadžiahmetović, nakon poraza od Italijanke Pikolin, u popodnevnom programu savladala Tunižanku Saidani.



Nastupio je i bh. dizač tegova Eldin Omerović koji je u kategoriji 94 jul grama ostao bez plasmana.



Na bokserskom turniru, u kategoriji do 64 kilograma Haris Mešanović poražen je od Španca Orzoka. U kategoriji do 56 kilograma Alen Rahimić je izgubio meč od Albanca Zenelija, dok je u kategoriji do 81 kilograma Džemal Bošnjak bio bolji od Francuza Diabira.



Adem Fetahović i Dašo Simeunović svoj premijerni nastup na bokserskom turniru u Taragoni imat će kasnije.





(FENA)