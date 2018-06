Danska i Francuska su odigrale bez golova u posljednjem kolu grupe C na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Selekcijama je remi odgovarao za prolazak u nokaut fazu, a to se dogodilo i to na način od kojeg su mnogi strahovali, miroljubiva podjela bodova bez golova.



Malo se toga može izdvojiti iz ovog susreta. Didier Deschamps je dao priliku nekim igračima koji nisu imali priliku igrati u Rusiji, kao i golmanu Mandandi koji tek na petom velikom takmičenju na kojem se pojavio ima priliku da igra.



U prvom dijelu Francuzi su imali prilike, dva puta preko Oliviera Girouda, te jednom preko Ousmanea Dembelea, ali je Schmeichel bio itekako oprezan.



Drugi dio igre donio je još manje drame. Sve do posljednjih pet minuta nismo vidjeli nikakva uzbuđenja, a onda je Francuska zaigrala nešto bolje, što na kraju nije rezultiralo pogotkom.



Na kraju grupu je Francuska okončala sa sedam bodova na prvom mjestu, dva više u odnosu na današnjeg rivala.





Fudbaleri Perua došli su do prvih bodova na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, pobjedom nad Australijom rezultatom 2:0.



Peruanci su odlično igrali protiv Danske i Francuske, ali su u oba navrata doživjeli nesretne poraze. To su odlučili promijeniti protiv Australije, te upisati počasne bodove na oproštaju od Mundijala.



Vrlo lijep gol nakon volej udarca postigao je Carillo u 18. minuti, čime je Južnoamerikance doveo u vodstvo, uprkos nešto aktivnijoj igri Kengura u prvom dijelu utakmice.



Australijanci su i dalje prijetili, ali do pogotka nisu mogli doći, tako da je rezultatom 1:0 okončan prvi dio igre.



Nakon odmora novi gol za Peru. Ovaj put na asistenciju Floresa pogodio je iskusni Paolo Guerrero, koji se upisao među strijelce na Svjetskom prvestvu u Rusiji.



Najbolju priliku za Australiju propustio je Aziz Behich u 60. minuti igre, kada su Peruanci intervenisali sa gol linije. Do kraja se izdvaja i pokušaj Advincule, nakon čega je uslijedio i kraj susreta.





