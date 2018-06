Fudbalski klub Roma danas je zvanično potpisao ugovor sa Javierom Pastoreom, koji je došao iz Paris Saint-Germaina.

Foto: Twitter

Prema navodima italijanskih medija, rimski klub će za 29-godišnjeg argentinskog fudbalera PSG-u platiti obeštećenje od 20 miliona eura. Pastore je danas prošao ljekarski pregled na klinici Villa Stuart, a odmah nakon toga i potpisao peetogodišnji ugovor s Romom.



“Veoma sam sretan što sam došao u Romu. Sjajno je vratiti se u Italiju i to u ovako veliki klub. Nadam se da ću u potpunosti opravdati podršku i naklonost koju su mi odmah iskazali Romini navijači”, kazao je Pastore za zvaničnu internet stranicu “vučice”.



Vučica ga je predstavila na Twitteru na veoma originalan način.





The Shepherd has found his new flock. Welcome to #ASRoma, Javier Pastore!



Pastore je profesionalnu karijeru počeo u Talleresu, a igrao je još za Huracan i Palermo iz kojeg je 2011. godine prešao u PSG. Za “prinčeve” je odigrao 265 zvaničnih utakmica i postigao 45 golova. Odlični vezni fudbaler nije u reprezentaciji Argentine za Svjetsko prvenstvo. Za nacionalni tim je upisao 29 nastupa uz dva pogotka.





(SCsport)