Fudbalski savez Njemačke (DFB) saopštio je da su suspendovali dva člana osoblja reprezentacija zbog njihove ljutite reakcije usmjerene prema protivničkoj klupi tokom utakmice Svjetskog prvenstva protiv Švedske.

Foto: Reuters

Zbog toga koordinator za medije Uli Voigt i šef pomoćnog osoblja Georg Behlau neće biti na klupi Njemačke u utakmici trećeg kola grupe F protiv Južne Koreje, koja se igra 27. juna.



Nakon trijumfa (2:1) do kojeg je "elf" stigao u petoj minuti sudijske nadoknade ogleda sa Šveđanima, braniocu naslova svjetskog šampiona protiv Korejaca je potrebna pobjeda od dva gola razlike kako bi bili sigurni učesnici osmine finala.



"Izuzetno žalimo zbog gesta prema švedskoj klupi dva člana našeg pomoćnog osoblja i što su pustili da ih savladaju emocije. Oni su dali izjavu sa svojim viđenjem onoga što se dogodilo u ponedjeljak", objavili su između ostalog iz DFB-a.



Janne Andersson, selektor reprezentacije Švedske, se žalio na verbalni incident, koji trenutno istražuju disciplinski organi Svjetske fudbalske federacije (FIFA).



"Da nismo odgovorili na njihovo ponašanje, mislim da bi to značilo da smo svi emocionalno mrtvi. Njihova reakcija je bila puna prezira. Bilo je to gnusno od njih. Utakmica je bila puna strasti, ali takvo ponašanje nije prihvatljivo", kazao je Andersson.



Utakmice posljednjeg kola grupe F između Njemačke i Južne Koreje, te Švedske i Meksika igraće se 27. juna.



Poredak u grupi F: Meksiko 6 bodova, Njemačka 3, Švedska 3, Južna Koreja 0.



(AA)