Golman fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Stojković uvjeren je da njegova ekipa ima kvalitet da pobjedi Brazil u direktnom duelu za osminu finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Vladimir Stojković / 24sata.info

"Prvi put od kada sam u reprezentaciji da sam osjetio da su svi uz nas, mediji, narod... Ogromna su očekivanja, postoji vjera da možemo da ostvarimo dobar rezultat. I treba da budemo zahvalni Bogu što smo došli u situaciju da pobijedimo Brazil. Mi to možemo, mi to želimo", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Svetlogorsku.



Golman Partizana dodaje da ne bi bio u Rusiji da ne vjeruje u pobjedu nad petostrukim šampionom svijeta.



"Pokazali su Švicarska i Kostarika da može da se igra protiv Brazila, a bili smo svjedoci nekoliko, uslovno rečeno, iznenađujućih rezultata. Na kraju mi vjerujemo u sebe, kvalitet koji imamo i trenutak koji se nalazi ispred nas".



Kako je naglasio, presrećan je što je Srbija došla u priliku da u jednom meču rješava prolaz u nokaut fazu.



"Ko u to ne vjeruje neka se spakuje i ide kući", rekao je Stojković i dodao da je Aleksandar Mitrović pravi primjer kako se bori u dresu nacionalnog tima.



Brazilske fudbalere Coutinha i Neymara označio je kao najbolje šutere protivnika, ali i imao poruku za njih ako bude penal.



"Ko god da ga eventualno izvede biću tu da ga odbranim", zaključio je Stojković.



Utakmica 3. kola E grupe Srbija - Brazil na programu je u srijedu od 20 sati u Moskvi.





(24sata.info)