Selektor Hrvatske Zlatko Dalić kazao je da je bio neprijatno iznenađen gestom kolege sa klupe Argentine Jorgea Sampaolija, koji mu po završetku njihovog duela nije čestitao na pobjedi.

Zlatko Dalić / 24sata.info

Vatreni su ubjedljivo savladali Argentinu u drugom kolu grupe D (3:0) i time zadali težak udarac Gauchosima. To je, očigledno, pogodilo Sampaolija, pa je po završetku utakmice odlučio da se ne rukuje sa Dalićem.



"Žao mi je što mi Sampaoli nije čestitao na pobjedi. Nikad ne bih dozvolio sebi da odem sa terena, a da ne pružim ruku rivalu, bez obzira na to da li sam izgubio ili pobjedio. Nikad! Moraš da pokažeš dignitet. On to nije uradio i pao je u mojim očima. Poslije takvog gesta, pokazao je da nije veliki trener", poručio je hrvatski selektor i otkrio zanimljivu situaciju prije meča:



"Poklonio sam Sampaoliju naš dres, nadam se da će se uvijek sjećati tog poklona".



Hrvati su poslije dva kola obezbijedili plasman u osminu finala. U posljednjem meču grupe igraju sa Islandom u utorak i ta utakmica bi mogla direktno da odluči pitanje druge ekipe koja će se plasirati u nokaut fazu.



Argentinci se u drugom meču sastaju sa Nigerijom. Da bi prošli dalje potrebna im je pobjeda, uz remi ili poraz Islanđana. U slučaju istog broja bodova gledat će se gol razlika i broj postignutih golova. prenosi N1.







(24sata.info)