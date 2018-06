Robert Lewandowski i saigrači večeras mogu početi spremati kofere. Poljaci, od kojih se mnogo više očekivalo na Mundijalu u Rusiji, doživjeli su debakl u 2. kolu grupe H protiv Kolumbije. Razigrani i silno motivisani Južnoamerikanci potukli su Poljsku do nogu (3:0) i tako ostali u igri za plasman u osminu finala. S druge strane, Poljska nema ni teoretske šanse za plasman u narednu rundu takmičenja i susret 3. kola protiv Japana bit će im samo za prestiž.

Prvo poluvrijeme pripalo je Kolumbijcima koji su zasluženo vodili sa 1:0. Istina, ni selekcija Poljske nije bila bezopasna. Imali su i oni nekoliko prilika, ali je sve to sigurno očistila odbrana Kolumbije. Jedini pogodak u prvom dijelu vidjeli smo u 40. minuti, kada je nakon ubačaja iz kornera Jamesa Rodrigueza najviši u skoku bio Yerry Mina. Štoper Barcelone vinuo se u vazduh i glavom zahvatio loptu, kaznivši tako poljskog golmana Wojciecha Szczesnya koji je odletio u prazan prostor.



Eto zašto je Mina zaigrao od prve minute! Jose Pekerman je znao da je Mina vrlo dobar i snažan u vazduhu i zato mu je bio potreban u ovoj utakmici. Ne samo što je bio koristan u odbrani, već je pokazao da je i upotrebljiv poslije prekida. Bio je to pun pogodak selektora Kolumbije!



U nastavku je viđen još ljepši fudbal, a potpuno su dominirali Kolumbijci. Prednost je udvostručena u 70. minuti susreta. Pogodak je postigao Radamel Falcao. Bio je to sjajnom napadaču prvi gol na Mundijalima u karijeri. Doduše, debitovao je u prošlom kolu, a onaj 2014. propustio je zbog povrede. Asistirao mu je Juan Quintero. Sve dileme oko pobjednika riješio je Juan Cuadrado pet minuta poslije nakon što je sjajno istrčao kontanapad i matirao golmana Poljske. Nakon okončanja susreta pjevalo je oko 30.000 navijača Kolumbije na Kazanj Areni, dok su Poljaci pognutih glava krenuli put svlačionica…















GRUPA H, drugo kolo: Poljska – Kolumbija 0:3 (Mina 40’, Falcao 70’, Cuadrado 75’)



Stadion: Kazanj Arena



Sudija: Cesar Arturo Ramon (Meksiko)







