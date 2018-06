U prvom meču 2. kola grupe H Svjetskog prvenstva u Rusiji, Senegal i Japan su u uzbudljivom meču remizirali 2:2.

Foto: 24sata.info

Vodeći gol na meču vidjeli smo u 12. minuti kada je Sadio Mane nakon nespretne intervencije japapanskog golmana doveo Senegal u vodstvo, a afrički tim je i nakon toga bio bolji rival, međutim nisu uspjeli doći do drugog gola.



Japan je zato iz praktično prve prave akcije uspio da poravna. Nagatomo je odlično proigrao Inuija, koji je u 34. minuti poravnao na 1:1. Do kraja prvog dijela dobru šansu je imao i Niang, ali se rezultat nije mijenjao.



Plavi samuraji su bili bolji rival u drugom dijelu. Osako je imao dvije veoma dobre šanse, ali je slabo reagovao, Inui je u 64. minuti pogodio i prečku, a kazna je uslijedila sedam minuta kasnije.



Sabaly je ubacio sa lijeve strane, a na loptu je natrčao Wague i zakucao je u mrežu za novo vodstvo Senegala 2:1. Ipak, Japan se nije predavao, a do zasluženog izjednačenja stigao je u 78. minuti. Rezervista Honda koji je ušao samo tri minute ranije, iskoristio je grešku u odbrani Senegala i poravnao je na 2:2.



Do kraja se rezultat nije mijenjao, pa će obje reprezentacije o prolazu dalje odlučivati u utakmicama posljednjeg kola.













(SCsport)