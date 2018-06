U drugom meču 2. kola grupe G Svjetskog prvenstva u Rusiji, Engleska je deklasirala slabašnu Panamu sa 6:1.

Foto: Agencije

Bila je to jednosmjerna utakmica koja je riješena već u prvom dijelu. Stones je u 8. minuti načeo mrežu Panamaca, a vodstvo je udvostručio Kane iz penala u 22. minuti. Lingard je krasnim golom u 36. minuti povisio na 3:0, a do isteka prvog dijela u strijelce su se upisali ponovo Stones u 40., te Kane iz novog penala u 45. minuti.



Kane je u 62. minuti stigao do hat-tricka na vrlo sretan način i to nakon što ga je lopta pogodila nakon udarca Loftus-Cheeka i tako je postao prvi engleski kapiten koji je postigao tri gola na jednom meču SP-a.



U 78. minuti Panama je uspjela da preko Baloya ublaži poraz na 6:1, a taj pogodak je i njihov historijski, prvi na Mundijalima.



Do kraja se rezultat nije mijenjao, pa će meč između Belgije i Engleske u posljednjem kolu odlučivati o prvom mjestu u grupi.



(SCsport)