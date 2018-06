"Spremam li osvetu Mandžukiću zato što mi je podmetnuo leđa na treningu? Manđo kao Manđo, s njegovom frizurom je dovoljno kažnjen," kazao je sjajno raspoloženi stoper hrvatske reprezentacije Dejan Lovren na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči puta u Rostov na Donu gdje 'Vatrene' 26. lipnja očekuje ogled protiv Islanda.

Foto: FENA

Lovren je otkrio kako je i došlo do 'poteza dana', javila je Hina.



"Trebao sam ja napraviti spačku Kovačiću, ali su se umiješali Ćorluka i Mandžukić, i ja sam nastradao," kazao je Liverpoolov stoper dodavši: "Na treningu treba biti i takvih smiješnih trenutaka kako bi se podigla atmosfera jer smo bili uspavani", priznao je Lovren.



Lovren se sa smiješkom osvrnuo i na probleme Matea Kovačića. Veznjak 'Kraljevskog kluba' je poželio novu frizuru, ali frizerka koja ga je šišala nije napravila dobar posao, pa je Kovačić zatražio pomoć svojih suigrača. Spasio ga je Vrsaljko koji je veznjaka Real Madrida ogulio gotovo na ‘nulu’.



"Ja sam bio dva puta na šišanju i oba puta sam morao popravljati frizuru. Jadan Kova sav se preznojio, ali narast će kosa."



Lovren je nastupio i na posljednjem svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu otkrivši zanimljiv detalj.



"Kao da se radi o dvije različite reprezentacije. Atmosfera je sada potpuno drugačija."



Otkrio je i zašto.



"Dalić je napravio sjajnu atmosferu oko nas. Od početka ima poseban odnos s igračima, zna kako komunicirati s igračima. Nije naš najveći prijatelj, ali dovoljno smo blizu da se razumijemo i shvaćamo. Zbog toga vlada odlična atmosfera."



Osvrnuo se i na kritike koje stižu iz argentinskog i nigerijskog tabora zbog Dalićeve odluke da protiv Islanda odmara gotovo cijelu prvu momčad.



"Shvaćam Argentinu i Nigeriju, ali zašto bi mi riskirali s ozljedama i s igračima koji imaju žute kartone. Nama je cilj pobijediti Island i nećemo kalkulirati. Želimo osvojiti svih devet bodova, premda neće biti jednostavno što se vidjelo u kvalifikacijama."



Hrvatska nakon 1998. godine nije ostvarila zapaženi rezultat na svjetskom prvenstvu i svi se pitaju je li napokon stigao taj trenutak.



"Svake godine je neka prilika. Do sada smo puno pričali, a malo pokazivali na terenu. Međutim, sada osjećamo da možemo jako daleko. Treba imati i malo sreće, imamo fantastične igrače koji su u vrhunskoj formi i to sada trebamo iskoristiti", kazao je Lovren.



Priznao je kako su ga teški trenuci koji je proživljavao u karijeri samo ojačali.



"Iz godine u godinu rastem i sazrijevam kao igrač. Ponosan sam i na neke svoje greške jer su me ojačale i kao čovjeka i kao igrača. I kada su me svi gazili i vrijeđali, ja sam vjerovao u sebe i želio sam im dokazati da mogu biti jedan od najboljih obrambenih igrača. Želim pokazati ljudima da je u životu sve moguće uz rad, red i disciplinu."



Prokomentirao je i ostale rezultate na prvenstvu, te loše predstave glavnih favorita.



"Prvenstvo je otvoreno, po igri nema favorita, ali moraš respektirati ekipe poput Brazila, Njemačke i Španjolske premda trenutno ne pokazuju previše" zaključio je na kraju branič Liverpoola i hrvatske reprezentacije.



(FENA)