Lionel Messi nema iste liderske kvalitete kao Cristiano Ronaldo, rekao je nekadašnji Barcelonin igrač Emmanuel Petit.

Lionel Messi / 24sata.info

Messi se sa svojom Argentinom nalazi na ivici ispadanja sa Svjetskog prvenstva nakon poraza 0:3 od Hrvatske, a osim lošeg izdanja u tom meču stigao je protiv Islanda promašiti i penal.



Ronaldo je za razliku od njega već postigao četiri gola i predvodi Portugal ka drugoj fazi takmičenja, prenosi Klix.ba.



Ekipa Jorgea Sampaolija sada mora pobijediti Nigeriju kako bi imala i dalje šanse za osminu finala, a prvak svijeta s Francuskom 1998. godine Petit smatra kako je Messi jedan od krivaca loših igara.



"On nije lider. On nije Ronaldo u tom smislu. Messi je jedan od najboljih igrača ikad, ali mora pokazati taj mentalitet. Treba se probuditi. Kada stvari s Barcelonom idu dobro, on je sjajan igrač. Vidjeli smo ga u Ligi prvaka, kada stvari ne idu dobro, on može nestati na terenu. On više nije tamo. Ne trči, hoda. Ne brine više o lopti. Ma hajde", rekao je Petit za Paddy Power.





(24sata.info)