Rio Ferdinand, nekadašnji reprezentativac Engleske i proslavljeni prvotimac Manchester Uniteda izjavio je da je njemački sudija Felix Brych sinoć teško oštetio Srbiju kada nije dosudio penal nakon duela Aleksandra Mitrovića i dvojice defanzivaca Švicarske.

Rio Ferdinand / 24sata.info

”Bila je to ulična, prava pljačka. Morao je pogledati VAR. Mitrovića su držala dvojica igrača, jedan od njih nije ni gledao loptu, i kako je moguće da je onda dosuđen faul kojeg je kao on napravio”, pričao je Ferdinand gostujući na BBC-u.



Švicarska je pobijedila sinoć Srbiju, rezultatom 2:1, u drugom kolu grupe E Svjetskog prvenstva u Rusiji i tako došla na korak do plasmana u osminu finala, dok su izabranici selektora Mladena Krstajića pred eliminacijom sa šampionata. Uoči trećeg odlučujućeg kola u grupi E Brazil i Švicarska imaju po četiri, Srbija tri, Kostarika je bez bodova. Švicarska će upravo igrati protiv Kostarike, a Srbija će za protivnika imati prvog favorita za titulu prvak svijeta, Brazil.





(AA)