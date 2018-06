Brazil je jedva stigao do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u drugoj utakmici skupine protiv Kostarike. Autsajdere je slomio tek u sudačkoj nadoknadi golovima Coutinha i Neymara.

Bio je to tek drugi nastup najskupljeg nogometaša u povijesti u prvih jedanaest nakon višemjesečne pauze zbog teške ozljede. Neymar je silno želio zabiti gol i donijeti pobjedu, ali u 90 minuta nizao je promašaje, raspravljao sa sucem i gubio živce. U 78. minuti očajnički je pokušao iznuditi jedanaesterac, ali sudac ga je uz pomoć VAR-a pročitao i poništio već dosuđen penal.



Nakon što je Coutinho Kostariku probio na početku sudačke nadoknade, Neymar je u posljednjoj minuti ipak uspio stići do pogotka. Iz blizine je zakucao za konačnih 2:0, a onda briznuo u plač. U suzama je slavio pobjedu dok su ga tješili i suigrači i suparnički igrači.



Neymar je nešto kasnije objasnio cijelu situaciju.



"Ne znaju svi što sam sve prošao da bih došao do ovdje. Plakao sam od sreće i želje za pobjedom. U mom životu stvari nikada nisu bile lake, nisu ni sada. San se nastavlja. Ne san, cilj. Čestitke na utakmici, dečki, jebeno ste dobri", napisao je Neymar nakon utakmice na Twitteru.

