Hrvatska reprezentacija odigrala je fantastičnu utakmicu i razbila Argentinu 3:0 u drugoj utakmici Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Luka Modrić / 24sata.info

Ante Rebić probio je jedne od favorita SP-a, a Luka Modrić i Ivan Rakitić dovršili su posao golovima u posljednjih desetak minuta utakmice.



"Što reći, mislim da smo odigrali kako smo htjeli, savršenu utakmicu, pogotovo u drugom poluvremenu", rekao je kapetan Luka Modrić odmah nakon završetka utakmice.



"Protiv Argentine smo odigrali perfektnu utakmicu, a to smo morali napraviti za pobjedu. Hvala bogu, zabili smo tri prelijepa gola. Otvorilo nam se danas. Što je najvažnije, igrali smo veliku utakmicu svih 90 minuta i ispunili prvi cilj, a to je prolaz u osminu finala."



Na pitanje o taktici i slaboj igri Argentine, Modrić je rekao:



"Ne bih komentirao druge igrače. Ovaj rezultat i loša igra Argentine je posljedica naše dobre igre i kompaktnosti na cijelom terenu, pogotovo kad nismo imali loptu. Kad smo uspjeli spriječiti da lopta dolazi do Messija, spriječili smo njihovu kreaciju, imali su nekoliko prilika iz naših grešaka, ali zasluženo smo pobijedili".



"Ovo je jako važna pobjeda, ostvarili smo naš prvi cilj kojeg smo si zadali kad smo vidjeli grupu. Čeka nas još jedna utakmica u skupini, nećemo upasti u nikavu euforiju", dodao je kapetan Hrvatske, prenosi Index.



Koja je tajna dobre hrvatske igre?



"Naša kolektivna igra koju smo pokazali cijelu utakmicu. Dobro smo se branili, zatvarali protok lopte prema Messiju, zaustavili smo sve pokušaje prema našem golu, stvorili još tri šanse koje nismo uspjeli zabiti. Nakon prvog gola još više nam je naraslo samopouzdanje i zabili smo još dva".



(24sata.info)