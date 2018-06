Do druge pobjede u isto toliko utakmica, te plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, došla je reprezentacija Francuske koja je rezultatom 1:0 bila bolja od Perua.

Foto: Agencije

Trikolori u prvom duelu protiv Australije nisu prikazali briljantnu igru, ali su nekako uspjeli stići do pobjede rezultatom 2:1. Ni danas se nisu pretjerano proslavili, ali su i dalje na stopostotnom učinku.



Ipak, Francuska je konačno odigrala jedno dobro poluvrijeme. To se može reći za prvi dio igre protiv Perua, koji je u potpunosti pripao izabranicima Didiera Deschampsa.



Peruanci su do odmora dobro prošli jer su primili samo jedan gol, onaj u 34. minuti kojeg je postigao Kylian Mbappe. Mladi fudbaler PSG-a se našao na pravom mjestu nakon što je odbranjen šut Oliviera Girouda, te tako postao najmlađi strijelac u historiji Francuske na jednom velikom takmičenju sa 19 godina i 183 dana.



Rezultatom 1:0 otišlo se na odmor, a onda u drugom dijelu nevjerovatna promjena. Francuzi u prvih 35 minuta drugog dijela nisu uputili, vjerovali ili ne, niti jedan udarac ka golu Gallesea.



Dvije velike prilike imali su Južnoamerikanci, na otvaranju drugog dijela stativu je pogodio Pedro Sanchez, dok je u 68. minuti Luis Advincula šutirao preko gola.



Ostalo je 1:0, tako je Francuska izborila plasman u osminu finala, dok je Peru izgubio i matematičke šanse da izbori korak dalje na ovom Mundijalu.



(SCsport)