Španija je u okviru drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva slavila minimalnu pobjedu protiv Irana rezultatom 1:0.

Foto: Agencije

Crvena furija je, nakon remija sa Portugalom, duel protiv Irana dočekala sa imperativom pobjede, do koje su na kraju i došli, ali znatno težim putem nego što se to očekivalo.



Od starta meča napadi Španije, ali i bunker Irana sa druge strane koji se branio izvanredno.



Nekoliko poluprilika se izdvojilo u prvom poluvremenu, ali zicera pred golom Irana nije bilo. Poluvrijeme je završeno bez golova.



Drugi dio igre otvorio je odličan pokušaj Sergija Busquetsa, ali je Alireza Beiranvand još bolje intervenisao.



To je bio uvod u scene iz 54. minute, kada je Španija došla do pobjedničkog gola. Nakon jednog rikošeta Diego Costa je, više sretno nego spretno, poslao loptu iza golmana Irana.



U nastavku znatno bolja igra Irana. Prvo su Iranci pogodili u 63. minuti i odradili ceremoniju proslave, ali je sve pokvario ofsajd koji je dosuđen nakon VAR konsultacija.



Još jednu fantastičnu priliku imali su Iranci u 82. minuti, ali je Mehdi Taremi šutirao glavom iznad prečke. Interesantno je da se Španija, uprkos epitetu velikog favorita, djelimično branila u posljednjim minutama pred hrabrim Iranom.



Ostalo je 1:0, pa je tako Španija došla do diobe prvog mjesta sa Portugalom sa po četiri osvojena boda, Iran ima bod manje, dok je Maroko posljednji bez šansi za prolaz dalje.



(SCsport)