Selektor reprezentacije Srbije Mladen Krstajić morao se dobro potruditi pred švicarskim novinarima koji su spremni stigli na konferenciju za medije, a oni su selektora Orlova pitali nekoliko zanimljivih pitanja o njegovoj prošlosti.

Arhiv / 24sata.info

Prije svega, švicarski novinar pitao je Krstajića šta misli o ekipi Švicarske u kojoj igra puno igrača porijeklom iz Albanije.



"To je politika, a o politici ne želim pričati. Ja sam iz multikulturalne sredine, iz Bosne, otac mi je Crnogorac, a majka Srpkinja. Ja sam internacionalni čovjek, nacionalnost me uopšte ne zanima, a ono što je važno za mene jeste da Švicarska ima dobar tim", poručio je Krstajić, na što mu je novinar odgovorio "i to ekstremno multikulturalan tim". Krstajić je i na to imao jednostavan odgovor:



"Slažem se. I to je dobro za Švicarsku. Poštujem svakog igrača, nevezano za to iz koje zemlje dolaze", dodao je selektor Srbije.



Nakon toga, novinar je pitao Krstajića da li se sjeća kome je postigao prvi pogodak na međunarodnoj sceni.



"Uh, teško pitanje. Mnogi i nisu dali golove. Ja sam dao jedno dva, tri, a jedan sam dao Švicarskoj. Dobili smo vas 2:1 u Bazelu, ali, znate, to je prošlost, a ja uvijek gledam u budućnost", zaključio je selektor Srbije.



Meč između Srbije i Švicarske igra se u petak s početkom u 20:00 sati.



(Klix)