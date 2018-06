Nakon što je dvije godine bio daleko od hrvatske reprezentacije, Ante Rebić dolaskom novog izbornika Zlatka Dalića izborio se za mjesto u početnih jedanaest 'Vatrenih'.

Ante Rebić / 24sata.info

"Meni je čast biti ovdje. Nije bitno hoću li biti na klupi ili zaigrati. Dvije godine nisam bio pozivan u reprezentaciju, pa bio sam na klupi, a sada sam spojio četiri nastupa u kontinuitetu. Dajem sve od sebe, poštujem ekipu i stavljam je na prvo mjesto, a to se vidi i po zalaganju," kazao je krilni igrač Eintrachta iz Frankfurta, javila je Hina.



Rebić je naglasio kako je atmosfera u reprezentaciji sjajna i kao svi "dišu kao jedan".



"I prije četiri godine sam bio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, ali se ne sjećam previše. Imao sam 20 godina i bio sam pun dojmova što sam na svom prvom velikom natjecanju, danas dišemo svi kao jedan", naglasio je.



Napadač Eintrachta potom se osvrnuo prema idućem protivniku, Argentini i okršaju protiv Lionela Messija: "Messi je 50 posto momčadi, ako njega blokiramo i ako ćemo se svi braniti kao Island imamo šanse".



Dio stručnjaka smatra kako su Argentinci najslabiji na pozicijama po kojima napadaju Perišić i Rebić: "Hoćemo li Perišić i ja imati najviše prostora, to će ovisiti i o njima. I Perišić i ja se bolje snalazimo na lijevoj strani, ali sada nam je svejedno. Perišić počne na lijevo, ali se kasnije zamijenimo".



Rebić je poznat po čvrstoj igri, što ponekad suci ne toleriraju.



"Ja uvijek idem sto posto, premda su neki novinari napisali da nisam čvrst u duelima. No, zavisi o situaciji, neki suci puštaju čvršću igru, a neki ne. Ja pazim da nekim neopreznim potezom ne ugrozim ekipu", dodao je.



(FENA)