Nogometaši Zrinjskog otputovali su jutros na pripreme u slovenske Moravske Toplice.

Arhiv / 24sata.info

Trener Ante Miše poveo je 28 nogometaša.



Vratari: Antonio Soldo, Ivan Brkić, Bruno Šutalo.



Braniči: Marin Galić, Advan Kadušić, Pero Stojkić, Srđan Stanić, Slobodan Jakovljević, Hrvoje Barišić, Neven Laštro, Matej Rodin.



Vezni: Miloš Filipović, Ognjen Todorović, Marko Bencun, Šime Gržan, Eman Marković, Semir Pezer, Frane Čirjak, Marko Perišić, Edin Rustemović, Josip Miketek, Nemanja Bilbija, Ismar Hairlahović, Semir Bekrić.



Napadači: Toni Jović, Miloš Aćimović, Nermin Hajdarević, Nardin Mulahusejnović.



- Za razliku od dosadašnje prakse kada smo počinjali pripreme sa slabijim protivnicima, u Sloveniji ćemo igrati protiv puno jačih ekipa i nadam se da će nam to donijeti rezultat, da će igračima koristiti utakmice protiv kvalitetnih momčadi - kazao je pred polazak pomoćni trener Zrinjskog Mario Ivanković.



Zrinjski će u Sloveniji odmjeriti snage s austrijskim Mattersburgom, ruskim klubom Jenisej Krasnojarsk i slovenskom Goricom.



Bh. prvak danas će doznati i svog protivnika u prvom pretkolu Lige prvaka, a to će biti netko od sljedećih klubova: slovački prvak Spartak Trnava, prvak Matle Valletta, armenski prvak Alashkert, crnogorski prvak Sutjeska, prvak Estonije Flora ili prvak Latvije Spartaks Jurmala.



S obzirom da Zrinjski prvi put ima status nositelja u pretkolu Lige prvaka, čelnici kluba postavili su pred "Plemiće" cilj - prolazak barem jedne europske prepreke. To bi Zrinjskom osigurala minimalno šest europskih utakmica, jer će svi klubovi koji ispadnu u pretkolima Lige prvaka nastaviti natjecanje u kvalifikacijama za Europsku ligu.



Prve utakmice pretkola Lige prvaka igraju se 10. i 11. srpnja, a uzvrati sedam dana kasnije.



(FENA)