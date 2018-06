Engleska je pobijedila Tunis sa 2:1 u okviru prvog kola u grupi G Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. U ovoj grupi G Belgija je danas u Sočiju savladala Panamu sa 3:0.

Foto: 24sata.info

Englezi su već na početku meča potpuno zasluženo došli do prednosti u 11 minuti kada je nakon kornera Stons glavom šutirao, a fantastičnom paradom zaustavio Hasen. Ipak, golman Tunisa nije imao sreće jer je lopta pala na nogu Kejnu koji je poslao u praznu mrežu za rano vodstvo.



U nastakvu je Tunis uputio prvi pokušaj ka golu Engleske, ali je lopta otišla daleko iznad prečke. Gotovo ni iz čega Tunižani su stigli do šanse da izjednače u 33. minuti kada kada je Voker laktom udario Ben Jusefa i sudija je opravdano pokazao na bijelu tačku! Sasi je preuzeo odgovornost, gađao donji lijevi ugao i pogodio za 1:1.



Do kraja poluvremena Lingard je imao nekoliko izvanrednih prilika, a najbliži golu bio je u 44. minuti kada je stativa spasila Tunis. Iako je 'Gordi Albion' vodio i bio mnogo bolji rival tokom poluvremena, na odmor se otišlo sa rezultatom 1:1.



I u nastavku meča Englezi su kontrolirali igru. Megvajerje u 51. minuti po drugi put pucao ali pravo u golmana Tunisa Mustafu. Nakon toga, igrači Nabila Malula uspjeli su da umrtve ritam igre u Volgogradu i onemoguće rivalu da kreira dobre prilike.



Uzbuđenja nije bilo sve do 79. minute kada je Jang imao dobru priliku iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara, međutim najstariji igrač Engleske je loše šutirao.



Englezi su do važne pobjede stigli u nadoknadi sudijskog vremena kada je kapiten Kejn pogodio za 2:1 i veliko slavlje igrača i navijača 'Gordog Albiona'.

(Avaz)