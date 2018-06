Belgija je na olimpijskom stadionu u Sočiju pred 40.000 gledalaca pobijedila autsajdera Panamu sa 3:0 u okviru grupe G, u kojoj se još nalaze Engleska i Tunis.

Foto: 24sata.info

Ovo je bio ujedno i prvi međusobni susret ovih reprezentacija.



Belgija je od samog početka dominirala na terenu. Imali su nekoliko prilika za postizanje gola preko Azara koje nisu iskoristili. Panama se prvi put u kaznenom prostoru Belgije našla u 17. minuti, no izostala je realizacija. Iako je Belgija za nekoliko klasa bolja ekipa, Panama se solidno branila prvih pola sata, te Crveni đavoli nisu imali ozbiljnijih prilika.



U nastavku je ritam utakmice opao, a najbolju priliku imala je Belgija u 38. minuti kad se Azar u svom stilu probio do penala, snažno šutirao, ali je golman Paname dobro intervenisao. Do kraja poluvremena Panama je izdržala sve napade Belgijanaca te na odmor otišlo u rezultatskom egalu i bez golova.



Odmah na početku drugog poluvremena Belgija je došla do vodstva. U 47. minuti Mertens je sjajno pogodio. Poslije nekoliko centaršuteva s desnog boka i gužve u kaznenom prostoru, lopta je pala na volej Mertensu koji ju je uhvatio i poslao u suprotne rašlje nemoćnog golmana Peneda.



Nakon toga Panama je imala najbolju šansu na utakmici kada je Muriljo imao situaciju jedan na jedan sa Kurtoom, ali se spetljao i šutirao pravo u golmana Belgije.



U 68. minuti Belgijanci su povećali prednost. Romelu Lukaku imao je lagan posao, pošto ga je De Brujne pronašao sjajnim centaršutem. Lukaku je glavom s peterca sproveo loptu u mrežu.



U 75. minuti Lukaku je postigao svoj drugi gol. Fantastičnu kontru poslije oduzete lopte De Brejnua započeo je Vicel, dodao do Azara, koji je povukao na protivničku polovinu. U pravom trenutku je asistirao do Lukakua, a ovaj lagano prebacuje golmana za 3:0, što će na kraju biti i konačan rezultat.

(Avaz)