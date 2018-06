Švedska je danas u Nižnji Novgorodu pred 42300 gledaoca savladala Južnu Koreju sa 1:0 u okviru grupe F Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018.

Foto: 24sata.info

Neočekivana pobjeda Meksika nad Njemačkom učinila je ovu grupu vrlo interesantnom, pa se od ovog meča očekivalo da bi mogao biti jedan od ključnih u borbi za osminu finala.



U prvih 10 minuta azijska reprezentacija imala je više od 60 posto posjeda lopte. Međutim, prvi šut na ovom meču došao je tačno u 20 minuti. To je bio ujedno i drugi najduži čekajući prvi pokušaj na utakmici Svetskog prvenstva od 1966. godine (20:59, Holandija i Kostarika u 2014.) Nakon lijepe akcije Grankvista i Berga Šveđani su stigli do peterca, Berg je šutirao, a južnokorejski golman upisao jednu od najboljih obrana na prvenstvu. Šveđani su imali visinsku prednost i nju pokušavali da iskoriste, međutim odbrana J. Koreje je svaki put uspjevala da otkloni opasnost. Tačno 25 prekršaja je viđeno u prvom poluvremenu u kojem su Šveđani imali inicijativu, bili bolji, ali nisu uspjeli da postignu gol, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 0:0.



U drugom poluvremenu Švedska je nastavila sa napadima. Prvi šut u drugom poluvrmenu je ka golu Južne Koreje uputio Forsberg iz dobre pozicije na 16 metara ali je lopta otišla visoko preko gola. U 56. minuti Toivonen je pokušao, a sjani golman Koreje Čo je spasio svoju mrežu. Rezultat se nije mijenjao sve do 65. minute kada je sudija uz pomoć VAR dosudio penal za Švedsku. Klason je bio oboren u kaznenom prostoru, a oborio ga je momak koji je ušao kao izmjena Kim Min Vu. Grankvist je sigurno realizirao penal za vodstvo Šveđana. Nakon pogotka igra se smirila. Koreja je pokušavala da napadne, ali uvijek je falio ili završni pas ili sama završnica. U posljednjih desetak minuta nedostajalo je enrgije igračima Južne Koreje, a Šveđani su im svjesno prepustili loptu i bazirali se na kontre. U 92 minuti imali su igrači J. Koreje odličnu priliku, Hvang je ostao sam na povratnoj lopti ali sa oko osam metara promašio glavom, tako je do kraja meča ostao rezultat nepromjenjen i Švedska je ostvarila sva 3 boda i našla se na vodećoj poziciji grupe.

(Avaz)