U posljednjem današnjem meču na Svjetskom prvenstvu u Rusiji Brazil i Švicarska su remizirali rezultatom 1:1.

Foto: 24sata.info

Meč je otvoren veoma mirno, a nikakvih prilika nije bilo do 13. minute. Tada je Paulinho imao odličnu prigodu, ali je šutirao nakon karambola pokraj gola.



Ipak, u 20. minuti vidjeli smo i najljepši detalj susreta. Lopta je nekako došla do Philippea Coutinha koji je fantastično šutirao sa distance i od stativu loptu uputio u mrežu.



Mnogi su očekivali da će Brazilci tada krenuti još bolje, ali to se nije dogodilo. ‘Dream team’, kako su ga mnogi nazvali, naprosto je zakočio nakon postignutog gola.



U prvom dijelu izdvaja se i prilika za Thiaga Silvu nakon kornera u posljednjim minutama, ali je šut otišao preko gola. Rezultatom 1:0 se otišlo na odmor, a drugi dio znatno bolje otvaraju Švicarci.



Izabranici Vladimira Petkovića su već u 50. minuti poravnali rezultat. Steven Zuber se ‘naslonio’ na Mirandu, Brazilci su tražili faul, ali je Švicarska došla do poravnanja nakon kornera.



Najbolju priliku Neymar je propustio nakon sat vremena igre, pošto su Švicarci dobro izblokirali njegov udarac. Do kraja su još pokušavali Coutinho, te rezervista Firmino, ali promjene rezultata nije bilo.



Nakon prvog kola Srbija je prva u grupi E sa tri osvojena boda, Brazil i Švicarska imaju po jedan, dok je Kostarika bez bodova.



