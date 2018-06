Meksička reprezentacija je šokirala aktuelnog svjetskog prvaka. Sombrerosi su savladali Njemačku u prvom kolu grupe F na Mundijalu u Rusiji.

Već na samom otvaranju meča bilo je jasno da će pred ljubiteljima nogometa biti istinska poslastica. Prvo je meksički krilni napadač Lozano bio u izvrsnoj šansi, a zatim u trećoj minuti Werner šutira iskosa pored stative Ochoinog gola.



Potom se nižu šanse za Herreru, Morena i Hernandeza s jedne, kao i Wernera s druge strane. Nijemci su imali loptu više u posjedu, no Meksiko je bio konkretniji, da bi Sombrerosi poveli u 35. minuti, preko Lozana, koji odlično prima loptu u kaznenom prostoru, namješta se i poentira za 1:0 nakon šuta u bliži ugao Neuerovog gola! Bio je to, ispostavilo se, smrtonosni ujed snalažljivog fudbalera PSV-a.



Samo tri minute kasnije Nijmci su imali priliku za poravnanje, ali šut Kroosa iz slobodnog udarca završava na prečki! Poluvrijeme se ipak zaključuje uz prednost Meksikanaca.



Kao što se očekivalo, Elf nakon odmora kreće puno agresivnije prema vratima Meksika. Redaju se šanse za Kimmicha, Hummelsa, Mullera, Reusa, Kroosa, Draxlera, ali odbrana Meksika uspješno odbija sve atake i uspijeva čak lansirati nekoliko solidnih kontranapada za Chicharita i Layuna.



Pred sami kraj utakmice, Nijemci su dodatno podigli pritisak na defanzivni red Sombrerosa, ali bez uspjeha – Ochoa je sačuvao mrežu i nakon nekoliko sjajnih prilika za veterana Gomeza, koji je ušao u drugom dijelu meča.



Po prvi put u historiji, Meksikanci su slavili u jednom zvaničnom susretu na evropskom tlu. I to protiv prvaka planete. Kapa dole!



Njemačka – Meksiko 0:1 (Lozano 35.)



NJEMAČKA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Gomez), Kroos, Khedira (Reus), Draxler, Muller, Ozil, Werner ((Brandt).



MEKSIKO: Ochoa, Castro, Salcedo, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado (Marquez), Vela (Alvarez), Layun, Lozano (Jimenez), Chicharito.



