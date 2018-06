Pobjedom Danske nad Peruom rezultatom 1:0 kompletirano je prvo kolo Svjetskog prvenstva u Rusiji i kada je grupa C u pitanju.

Foto: Agencije

Na današnem susretu vidjeli smo svega jedan pogodak, ali i jednu od najboljih utakmica u dosadašnjem dijelu prvenstva, bar kada su uzbuđenja pred oba gola u pitanju.



Peruanci su bolje otvorili duel. Prvi je prijetio Andre Carillo u 13. minuti, ali je Kasper Schmeichel dobro odbranio. Uslijedila je šansa i za Jeffersona Farfana, ali je ponovo golman Leicestera bio siguran.



Najveću priliku Peru je propustio u prvoj minuti nadoknade, kada je Christian Cueva iz jedanaesterca šutirao visoko preko gola. Tim rezultatom otišlo se na odmo, a onda je uslijedila kazna.



Igrao se 59. minut kada je Yussuf Poulsen izašao sam pred golmana Perua, te ga matirao rutinski.



Nakon tog gola Peru je još bolje zaigrao, u igru je ušao i najbolji strijelac reprezentacije svih vremena, Paulo Guerrero, ali to nije dalo rezultat.



Do kraja su odlične prilike imali upravo Guerrero i Farfan, ali je fantastični Schmeichel spasio svoju reprezentaciju koja je danas upisala prva tri boda u grupi C, koliko ima i Francuska. Australija i Peru su bez bodova.





(SCsport)